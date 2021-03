Ein erfolgreiches Fazit kann der Leiter der Stadtgärtnerei, Bernd Kolb, zur Klimaschutzaktion „1000 Bäume in 1000 Kommunen“ für Schwetzingen ziehen: „Insgesamt haben wir im Aktionszeitraum 1025 Obstbäume im Stadtgebiet anpflanzen können. 200 haben unsere Stadtgärtner auf öffentliche Flächen gesetzt und 825 Obstbäume haben wir an Schwetzinger Bürger und Vereine vergeben, die diese in ihren privaten Gärten und Grünanlagen eingebuddelt haben. Das ist eine beachtliche Anzahl und wir möchten uns ausdrücklich bei allen neuen Baumbesitzern für die tolle Unterstützung bedanken“, sagt Kolb erfreut.

Die Aktion startete Anfang Dezember 2020 und endet jetzt am 26. März. Ziel war es, stadtweit 1000 neue Bäume einzupflanzen und damit aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun. Denn Bäume binden Kohlendioxid und produzieren im Gegenzug wertvollen Sauerstoff. Dieses Ziel sei dank der Mithilfe der Schwetzinger erreicht worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Kostenlos abgegeben

Gerd Fleissig (v.l.) und Daniel Gasser pflanzten auch einen Obstbaum. © Zelt

Die Stadt hatte dafür die Obstgehölze kostenlos an Privatleute zur Pflanzung im heimischen Garten oder an Vereine wie den Kleingärtnerverein abgegeben. Die Stadtgärtnerei lieferte die Bäume bis ans jeweilige Grundstück und leistete Beratung und Starthilfe mit der Zugabe eines Startersets Dünger, eines Wasserspeichers und einer Pflanzanleitung.

„Wir haben bei den Bäumen bewusst auf Obstbäume gesetzt, um auch den Insekten ein reichhaltiges Buffet anzubieten. Die verschiedenen Sorten blühen zeitversetzt, um hier möglichst lange Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere Insekten zu bieten“, erklärt Kolb die Auswahl. Natürlich handelt es sich durchweg um essbare Sorten, die nicht nur den Insekten munden, sondern auch den privaten Gärtnern. „Die Stadt wünscht allen Baumbesitzern in den kommenden Jahren viel Freude an den Bäumen und eine reiche Obsternte“, so Kolb. zg