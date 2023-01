Lehrer lassen Melodien sprechen

Mit einer bunten Palette an Melodien veranstaltet die Musikschule ihr erstes Lehrerkonzert seit 2020 und ihr erstes Konzert in diesem Jahr. Zwanzig Lehrkräfte der Einrichtung musizieren am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr im Franz-Danzi-Saal der Musikschule Schwetzingen, Mannheimer Straße 29. Auf dem Programm stehen sowohl klassische Musik als auch Jazz in Besetzungen vom Duo bis Septett.

Es wirken mit: Birgit Amail-Funk (Klavier und Gesang), Harald Braun (Klavier), Mariana Chacin Benitez (Querflöte), Barbara Obert (Oboe), Dongkyun Kim (Horn), Annina Holland-Moritz (Fagott), Anne Johnson-Zander (Viola), Vivian Kürbis (Querflöte), Christian Fischer (Violoncello), Eunkyung Kim (Klavier), Yuki Nakashima (Gesang), Manfred Hildebrand (Klarinette), Elena Spitzner (Klavier und Gesang), Kazuko Uehara (Klavier), Angela vom Hoff (Gesang), Michael Quast (Klavier), Klaus Wissler (Schlagzeug), Alois Willing (Posaune), Carl Krämer (Saxofon) und Philipp Wolfart (Kontrabass).

Karten zu 8 Euro sind in der Verwaltung der Musikschule Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, Telefon 06202/5 77 79 80 sowie an der Tageskasse ab 16.15 Uhr erhältlich. Schüler haben freien Eintritt. zg