Leihräder auf dem Erfolgsweg

Region/Schwetzingen. Seit 2015 rollen die blauen Mietfahrräder in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und weiteren 17 Städten - darunter auch in Schwetzingen und der Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt wurde die Zweimillionste Ausleihe durch eine Kundin in Kaiserslautern getätigt, heißt es in einer Mitteilung von VRNnextbike. „VRNnextbike liegt voll im Trend und ist wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende in der Region. Mit über 3,5 Millionen geradelten Kilometern wurden rund 730 Tonnen Co2 eingespart“, so nextbike Account Manager Alexander Korol.

Nach über sechs Betriebsjahren nimmt die Nutzung des regionalen Mietradsystems immer noch stetig zu. Gerade auch in der Pandemie konnte VRNnextbike gute Ausleihzahlen erreichen, heißt es weiter. So wurden im Monat Oktober dieses Jahres ein Rekord mit insgesamt 80.000 Ausleihen gezählt. Durch den Ausbau an Rädern und Stationen und weiteren Kooperationen mit Hochschulen und Betrieben wächst die Attraktivität dieses Systems im Umweltverbund in Ergänzung des ÖPNV-Angebots.