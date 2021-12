Leitfaden für Unternehmen

Region. Der Wirtschaft Brücken bauen und Wege bahnen – daran arbeitet die Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises seit zehn Jahren. Anlässlich des Jubiläums hat sie nun eine Broschüre herausgegeben, in der die bisherige Entwicklung ebenso nachgezeichnet wird wie aktuelle Tätigkeitsfelder und Projekte. Das teilt der Kreis mit.

„Bereits bei meiner ersten Wahl zum Landrat im Jahr 2010 hatte ich das Thema Wirtschaftsförderung als Schwerpunktthema für den Landkreis definiert“, schreibt Stefan Dallinger, der die Stabsstelle Wirtschaftsförderung 2011 ins Leben gerufen hatte, in seinem Grußwort zu der Broschüre.

Das dargestellte Portfolio ist breit: Von Fördermittelberatung und Glasfaserausbau über Investorenservice und Fachkräftesicherung bis hin zu Mobilitäts- und sogar Tourismusprojekten wird hier auf 50 Seiten gezeigt, was die Wirtschaftsförderung im Kreis bisher bewegt hat – und auch, was sie noch vorhat. Die kostenlose Broschüre mit dem Titel „10 Jahre Wirtschaftsförderung Rhein-Neckar-Kreis“ steht unter www.rhein-neckar-kreis.de/wirtschaft zum Download bereit oder kann als Printversion per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@rhein-neckar-kreis.de angefordert werden. zg