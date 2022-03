Leitung des Projekts finden

Region. Die Pfarreien der jetzigen Seelsorgeeinheiten Brühl-Ketsch, Hockenheim und Schwetzingen werden sich im Frühjahr 2026 zu einer Pfarrei neuen Typs zusammenfinden. So sieht es der „Kirchenentwicklung 2030“ genannte Transformationsprozess im Erzbistum Freiburg vor (wir berichteten).

Ziel ist, die Kirche vor Ort so auszurichten, dass sie unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zukunftsfähig ist. Bewährtes soll dabei erhalten bleiben, jedoch soll gleichzeitig aktiv nach innovativen Glaubenswegen gesucht werden.

Besprechung Ende März

Eine wichtige Funktion im Prozess nimmt der sogenannte Projektträger ein. Er ist gebildet worden aus den je zwei Vertretern der drei Seelsorgeeinheiten im Laiengremium des Dekanats sowie den Vertretern katholischer Verbände und einem Pfarrer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu Beginn ist es die wichtigste Aufgabe des Projektträgers, die Mitglieder der Projektleitung auszuwählen und diese zu beauftragen. In der Folge bilden die Mitglieder des Projektträgers eine Art Scharnierfunktion zwischen den Pfarrgemeinderäten oder Verbänden, aus denen sie kommen, und der Projektleitung, indem sie von den Fortschritten beim Auffinden und Erproben neuer Wege berichten und in der anderen Richtung der Projektleitung Rückmeldung geben, wie diese Ergebnisse aufgenommen werden. In seiner zweiten Besprechung Ende März befasst sich der Projektträger mit dem Verfahren, wie die Mitarbeiter der Projektleitung gefunden werden sollen. zg