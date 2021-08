Lennart Krayer sitzt nach Kollision mit Baum wieder im Sattel

Schock für den Schwetzinger Radsportler Lennart Krayer: Der 19-jährige Junioren-Weltmeister, der für das Lexware-Team fährt, kollidierte vor etwa drei Wochen am Ende einer langen Trainingseinheit mit der Nationalmannschaft in einer Wurzelpassage unweit der Unterkunft am Leistungsportzentrum Herzogenhorn bei Freiburg mit einem Baum. Er brach sich dabei das Schlüsselbein an der linken Schulter, zog sich einen Milzriss zu und erlitt eine Gehirnerschütterung. Er wurde in der Uniklinik Freiburg operiert. Der Traum von der Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsteilnahme platzte hierdurch. Doch Lennart Krayer ist unermüdlich.

Lennart, wie geht es dir derzeit?

Lennart Krayer kurz nach dem Sturz im Krankenhaus. Der Schwetzinger musste unters Messer – zeigt sich aber wie immer zuversichtlich. © Krayer

Lennart Krayer: Ich bin auf den besten weg zur Heilung, ich sitz schon seit zwei Wochen wieder auf dem Rad und kann wieder auf der Straße fahren. Ich darf schon in zwei Wochen wieder aufs Mountainbike.

Was genau ist passiert?

Krayer: Ich war bei dem Vorbereitungslehrgang für die WM und EM in der Nähe von Freiburg. Nach 4:20 Stunden auf dem Rad bin ich auf einem Trail abgekommen und stieß gegen einen Baum.

Inwieweit wirft dich das zurück?

Krayer: Es hat mich zuerst sehr beschäftigt, weil ich operiert werden musste und eine Operation eine große Anstrengung für den Körper darstellt. Aber mittlerweile kann ich wieder echt gut trainieren und ich schaue nach vorne und freue mich auf die anstehenden Rennen.

Kannst du überhaupt in dieser Saison noch Weltranglisten-Punkte sammeln?

Krayer: Es gibt noch ein Paar Bundesliga-Rennen in Deutschland und noch ein paar internationale Rennen bei denen ich noch Punkte sammeln kann.

Du konntest bei der EM nicht starten, die WM ist damit auch hinfällig – wie enttäuscht bis du, was hattest du dir da ausgerechnet?

Krayer: Da es mein erstes Jahr U23 ist, wären die Rennen dementsprechend ausgefallen. Meine Ziele waren erst mal Top 25, aber nun kann ich mich auf das Training konzentrieren und ich freue mich auf die anstehenden Rennen. Mein erstes Rennen nach der Verletzung ist am 12. September in Gedern (Hessen).