Leo-Club verteilt Spenden

Der Leo-Club Schwetzingen hat Spendenschecks in Höhe von jeweils 2550 Euro an den Verein „Die Brücke“ und den Tafelladen „Appel + Ei“ übergeben. Die Spenden stammen aus den Einnahmen des Standes, den der Leo-Club auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt betrieben hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide Organisationen unterstützen Menschen vor Ort. „Die Brücke“ bietet wohnungslosen Menschen eine Wärmestube sowie warme Mahlzeiten an, „Appel + Ei“ ermöglicht Bedürftigen den vergünstigten Einkauf von Lebensmitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1