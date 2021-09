Lernen in Westgate

Nachdem viele Schüler wegen der Corona-Restriktionen auf Ferienfahrten verzichten mussten, gibt es für Jungen und Mädchen aus Schwetzingen jetzt die Möglichkeit, in den Herbstferien vom 29. Oktober bis 7. November an einer Englandfahrt des Deutsch-Britischen Schüleraustausch teilzunehmen.

Ziel der Schülerfahrt ist der Ort Westgate an der südost-englischen Küste. Am 29. Oktober fliegt die Gruppe vom Flughafen Stuttgart nach London, von dort geht es weiter nach Westgate. Jeder Teilnehmer erhält eine Gastfamilie, in der man während des Aufenthalts wie ein eigenes Kind der Familie lebt und durch die man einen Einblick in die britische Lebensweise erhalten wird. Ein fünftägiger Sprachunterricht soll dazu beitragen, die vorhandenen Englischkenntnisse zu erweitern.

Teilnehmen können Jungen und Mädchen zwischen zehn und 17 Jahren, ein Jahr Schulenglisch sollte vorhanden sein. Ein kostenloses Infoheft kann per E-Mail an info@englandaustausch.com angefordert werden (Postadresse angeben). zg