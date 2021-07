Lernen, lernen lernen – aber es funktioniert

Marianne Kandert ist stolz auf ihre drei Schützlinge Gracette Olaer, Krissa Aquilizan und Mark Alvin Savella von den Philippinen. „Sie sind so fleißig, haben schon so gut Deutsch gelernt und auf Anhieb die Prüfung bestanden. Kandert ist bei der GRN-Klinik im Personalmanagement tätig und betreut den jungen Mann und die beiden jungen Frauen, die im Dezember aus ihrer Heimat nach Schwetzingen umgesiedelt sind, um hier als Krankenpfleger zu arbeiten.

Die drei Philippiner sind Teil eines seit Jahren laufenden internationalen Programms, das auch schon eine ganze Reihe von Pflegekräften aus Balkanstaaten in die Kurpfalz geführt hat. Dabei wird streng darauf geachtet, dass nur dort Arbeitskräfte für Deutschland rekrutiert werden, wo es genügend Pflegerinnen und Pfleger gibt. Sie lernen dann bereits in ihrer Heimat die Grundlagen der deutschen Sprache. Hier gibt’s dann die Vertiefung an der Abendakademie Mannheim. Karin Brückner leitet dort das Programm „Deutsch für den Beruf“ und sie hat die Arbeitshefte mit zum Treffen im „Walzwerk“ gebracht, die mich staunen lassen. Denn das, was Krissa, Mark und Gracette da an fachspezifischen Begriffen können müssen und wie sie die Patienten auch auf Feinheiten der Pflege aufmerksam machen müssen, ist schon etwas anderes als die übliche B2-Deutschprüfung, die sonst bei Zuwanderern zu leisten ist.

Lob von der Abendakademie

„Es ist sehr anspruchsvoll, quasi eine B2-Prüfung plus. Aber ich war mir recht sicher, dass die drei sie bestehen. Schon als ich den Sprachtest kurz nach der Ankunft mit den dreien gemacht habe, merkte ich, dass eine gute Grundlage vorhanden ist und die drei gut lernen können“, sagt Karin Brückner. „Gracette dachte, sie hätte nicht bestanden, entschuldigte sich vorsichtshalber schon mal dafür und war dann sogar die mit dem besten Ergebnis“, erzählt Marianne Kandert mit einem Lächeln. 400 Stunden Unterricht, täglich von 9 bis 13 Uhr, erst am PC, dann im Präsenzunterricht, dann noch Hausaufgaben und neben Deutsch an sich eben auch schon jede Menge Fachbegriffe, die eine Physiotherapeutin und eine OP-Krankenschwester mit ihnen einübten.

Jetzt sind die drei auf Stationen in der Schwetzinger GRN-Klinik eingesetzt und haben wochenweise Fachunterricht im Josefskrankenhaus, um dann in einigen Monaten die Fachprüfung abzulegen, die notwendig ist, obwohl sie auf den Philippinen eine vierjährige gut fundierte Krankenpflegeausbildung gemacht hatten und auch schon im Beruf gearbeitet haben. Krissa ist in der Akut-Geriatrie tätig, Gracette und Mark auf der Station Gastroenterologie. Alle drei sind sich einig: „Die Kollegen sind sehr hilfsbereit und erklären uns alles mit viel Geduld.“

Sie sind gut ausgebildet

Es gibt natürlich Unterschiede zur Arbeit auf den Philippinen. Dort werden die Patienten im Krankenhaus von Angehörigen gewaschen und verköstigt, hier machen alles die Pflegerinnen und Pfleger. Hinzu kommen die medizinischen Anforderungen von der Infusion bis zum Blut abnehmen. Und was ist das Schwierigste an der Tätigkeit hier?

„Der Dialekt“, sagt Krissa frei raus. Und Mark grinst. Denn deutsch zu können heißt ja noch lange nicht, Kurpfälzisch zu verstehen. „Gerade bei den älteren Leuten ist es manchmal schwierig. Da müssen dann schon mal andere Patienten aus dem Zimmer vom Dialekt ins Hochdeutsche übersetzen. Und da kann es mal zu einem Missverständnis kommen durch die unterschiedliche Verwendung von Begriffen. So hatte sich Mark gefreut, dass ein Patient zu ihm sagte „nett“. Er dachte, er wolle ihn loben, aber der Patient meinte „net“ im Sinne von nicht oder nein. Wir lachen herzhaft in der Runde und können uns gut vorstellen, mit welchen Begriffen die Philippiner noch so zu kämpfen haben.

Privat haben sich die drei trotz der in Sachen Integration natürlich total hinderlichen Corona-Einschränkungen schon ganz gut an ihre neue Heimat gewöhnt. Vor allem jetzt, wo es ja auch wärmer geworden ist. Nachdem sie schon bei ihrer Ankunft im Dezember gleich zum ersten Mal im Leben Schnee gesehen und gefühlt haben, erzählen sie von einem Ausflug auf den Philosophenweg in Heidelberg als bisher größtes Abenteuer: „Wir kannten ja kein Glatteis und sind dauernd ausgerutscht“, erzählt Mark. Er hat auch schon einen Kurzurlaub erlebt und ist mit dem Zug nach Brandenburg in die Nähe von Berlin gefahren, um einen Landsmann zu besuchen, der dort lebt und arbeitet. Mit dem Fahrrad sind sie dann in die Hauptstadt geradelt, haben Brandenburger Tor, Alexanderplatz und den Reichstag angeschaut. Weil ihm das Radeln so viel Spaß gemacht hat, besorgt ihm Marianne Kandert jetzt ein Herrenrad von Bekannten. „Vielleicht stehen ja irgendwo noch zwei unbenutzte Damenräder rum“, sagt sie und würde sich freuen, wenn man die den beiden Philippinerinnen spenden würde (Telefon 06202/84 35 38). Denn der Verdienst geht zur Unterstützung der Familien großteils auf die Philippinen.

Integration kommt jetzt in Gang

Und was macht das Heimweh? Krissa sagt, sie leide schon sehr darunter, ihre Familie so lange nicht drücken und sehen zu können. Sie macht täglich Fotos vom Leben in Deutschland und postet sie auf Facebook für die Daheimgebliebenen. Gracette empfindet das nicht so sehr, sie fühlt sich gut hier und hat auch schon jemand, den sie kennt in Trossingen besucht. Für Mark ist es wahrscheinlich am schwierigsten, er hat ja seine Frau und seine beiden zwei- und vierjährigen Töchter auf den Philippinen zurückgelassen. „Ich habe jeden Tag mit ihnen telefoniert und vermisse sie sehr“, sagt er. Und er macht schon Pläne dafür, sie hierher zu holen, sobald er es sich leisten kann.

Für alle drei ist nämlich eins klar, dass sie gerne in Deutschland leben und arbeiten wollen, dass sie die Menschen kennenlernen, Feste und Sehenswürdigkeiten besuchen wollen und hier ihre Zukunft sehen. Den notwendigen Fleiß haben sie schon gezeigt. Und nachdem sich die größte Anfangssorge („gibt’s in Deutschland auch Reis?“) gelegt hat und Krissa und Mark sogar schon Vollkornbrot lecker finden, werden sich auch noch einige Träume erfüllen lassen: „Ich würde gerne mal zum Oktoberfest gehen“, sagt Mark grinsend. Und Krissa will unbedingt mal eine große Kathedrale besichtigen. Das wäre ja dann in Speyer – gleich überm Rhein – schon möglich, wenn es mit einem Fahrrad für die drei Philippiner klappt.