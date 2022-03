Lernen von einem Profi

Der Künstler Karl-Heinz Treiber besuchte den Unterricht im Profilfach BK (Bildende Kunst) der Klassen 10 der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule. Karl-Heinz Treiber hat in Karlsruhe bei Markus Lüppertz an der Kunstakademie studiert, war Kunsterzieher im Feudenheim Gymnasium und arbeitet als freischaffender Künstler, schreibt Lehrerin Uta Zahner in einer Pressemitteilung.

Zu Beginn seines Besuches zeigte Treiber viele Zeichnungen und Gemälde in einer Powerpoint-Präsentation und erklärte, wie er sich die Themen erarbeitet und wie er sie umgesetzt hat. So hat er in einem Triptychon (dreiteiliges Bild) die Rheintöchter aus der Nibelungen- Sage an den Mannheimer Hafen gestellt. Das Mittelbild zeigt Szenen, die unter Wasser spielen, dazu machte er im Schwimmbad mit der Unterwasserkamera Aufnahmen und setzte diese dann malerisch um. Das Bild „Jerome“ brachte er im Original mit und erläuterte, wie es nach dem Besuch eines Museums, in dem Masken ausgestellt waren, entstanden war. Außerdem erklärte er, wie ein Studiengang an der Kunstakademie aufgebaut ist und wie der Tag eines Kunststudenten aussieht.

Der Künstler Karl-Heinz Treiber demon-striert seine Techniken. © KFS

Am Ende demonstrierte er dann, welche faszinierenden Effekte man mit Abklatschtechnik und Grattage erreichen kann und wie diese Techniken in seinen Bildern zur Anwendung kommen. zg

