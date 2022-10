Lernen will gelernt sein

Was bringt Nachhilfe? Worauf muss ich bei guter Nachhilfe achten? Mario Tessitore, Inhaber der Privaten Nachilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen, hat dazu ein Buch geschrieben. Darin vermittelt er Eltern von schulpflichtigen Kindern, älteren Schülern und (Nachhilfe-) Lehrern den Sinn von guter Nachhilfe. Mit einfühlsamer Sprache und leicht verständlichem Schreibstil beschreibt der Autor die wichtigsten lernpsychologischen Ansätze – wie Eigenmotivation, Disziplin und nonverbale Kommunikation. Grundlagen für den Lernerfolg und die zweckmäßige Anwendung von Nachhilfe runden das Verständnis und den richtigen Einsatz von Nachhilfe ab.

„Schüler sind keine minderbegabten Menschen, wenn sie nicht das leisten, was Schule, Lehrer und Eltern erwarten“, formuliert der Experte. Das Buch nimmt die Last und die Schuld von den Schülern, denn schlechte Leistungen sind oftmals nicht nur selbst verschuldet. Mit einem positiven Umfeld, Verständnis und Motivation kann ein langfristig nachhaltiger Erfolg gesichert werden, ist Tessitore überzeugt. Wir sprachen mit dem Autor über sein Buch „Nach der Hilfe lernen“.

Mario Tessitore ist Inhaber der privaten Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen. © Sabine Arndt

Herr Tessitore, was hat Sie animiert, dieses Buch zu schreiben?

Mario Tessitore: Anlass war die Corona-Pandemie, da zu dieser Zeit das Thema Nachhilfe sehr aktuell wurde. Nachhilfe ist schon lange nicht mehr ein Zusatzunterricht für schlechte Schüler, sondern auch zusätzliche Stunden für Schülerinnen und Schüler, die ganz nach vorne wollen. Die Pros und Contras von Nachhilfe habe ich in diesem Buch zusammengestellt.

Wenn Sie dessen Inhalt in einem Satz ausdrücken – wie würde der Satz lauten?

Tessitore: Das Buch befasst sich mit dem Geben und Nehmen von Nachhilfe, für wen, von wem, wann, wie lange und wo.

Nachhilfe zu bekommen war in meiner Schulzeit eher ein unrühmliches Image. Wir würden Sie mit diesem Vorurteil aufräumen?

Tessitore: Fast ein Drittel der Schüler, die zu uns kommen, fragen nach Nachhilfe, um richtig gut zu werden und letztendlich die Schule gut abzuschließen. Manche Schüler erfahren bei den heutigen Klassenstärken kein individuelles Lernen. Lehr- und Lernmethoden der öffentlichen Schulen sind nicht für alle Schülern gleichermaßen anwendbar.

Welche Erfahrung haben Sie in Ihrer Nachhilfeschule in den zurückliegenden Jahren gemacht: Steigt die Zahl derer, die Nachhilfe in Anspruch nehmen? Wie erklären Sie sich das?

Tessitore: Nun, durch die Schulzeit während der Corona-Pandemie ist zusätzlicher Unterricht so wichtig wie noch nie geworden. Die vielen Aufholprogramme der Bundesländer und auch die Integration der Nachhilfeschulen in diese Programme sind enorm wichtig und nötig. Das Anwachsen der Schülerzahlen in den Klassen und die individuelle Betreuung durch öffentliche Schulen kann nicht effektiv so gestaltet werden, wie bei den kleinen Gruppen (maximal fünf Schüler) in den Nachhilfeschulen.

Welchen Beitrag leistet Ihr Buch für das Lernen?

Tessitore: Der erste Abschnitt befasst sich unter anderem, wie gutes und effektives Lernen überhaupt funktioniert; nicht nur in der Nachhilfe. Durch einen großen angehängten zweiten Teil, gibt das Buch konkrete Tipps und Anleitungen für nachhaltiges und richtiges Lernen. Bei Sachbüchern kommt es auf die Anwendung und regelmäßige Umsetzung an. Dafür biete ich Motivations- und Lerntechnikkurse bei uns in der Schule an.

Zum Buch: „Nach der Hilfe lernen“, Mario Tessitore, Europabuchverlag (ISNB: 9-791220-12231-3), 14,90 Euro.