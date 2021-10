Lernfabrik ist spitze

Im Berich der Wirtschaftsstrategie „Künstliche Intelligenz – Aktionsprogramm für den Mittelstand“ fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus die Einrichtung von Applikationsmodulen für Smart-Factory-Technologien an 14 Lernfabriken im Land. Eine von ihnen ist die Ehrhart-Schott-Schule (ESS) in Schwetzingen. Sie bildet zusammen mit fünf weiteren beruflichen Schulen im Kreis ein Verbundprojekt, das Industrie-4.0-Technologien, wie Künstliche Intelligenz, Augmented Reality und Digitaler Zwilling miteinander verknüpft und implementiert. Diese Auszeichnung nahm der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm zum Anlass, um sich vor Ort zu informieren.

Die Lernfabrik 4.0 befasse sich mit der Fertigungsautomatisation. Eine 12. Klasse des Technischen Gymnasiums beschäftige sich aktuell intensiv mit der Herstellung eines Handys. Die realen aber didaktisch reduzierten Arbeitsschritte würden an der Anlage parametriert und durchgeführt. „Es geht hier vor allem darum, dass die Schüler lernen, den Arbeitsplatz zu bedienen und dann eben auch auf Fehlersuche gehen können“, so Studiendirektor Markus Bürger, der Sturm führte. Bürger erläuterte eine Unterrichtseinheit, in der nach der Kameraaufnahme einer Bauteilanordnung, auf dem Tablet ein 3D-Datensatz dargestellt wird, der die für das Bauteil benötigten einzelnen Montageschritte bis zum fertigen Getriebe aufzeigt. Spannend ist diese Möglichkeit auch für touristische Zwecke wie Stadtführungen. „Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Schwetzinger Schloss, scannen einen QR-Code und dann läuft der Kurfürst am Schloss entlang“, so Bürger schmunzelnd.

Der Schulleiter der Schott-Schule, Oberstudiendirektor Thomas Edinger, der seit dem 1. August dieses Jahres auch Geschäftsführender Schulleiter aller beruflichen Schulen im Kreis ist, bestätigt: „Die Ausstattung ist Trägersache. Und der Rhein-Neckar-Kreis ist ein Segen.“ Aber auch an der ESS sieht man sich Problemen und Herausforderungen gegenüber: „Der Fachkräftemangel ist auch an den beruflichen Schulen vorzufinden. Sie sind für Quereinsteiger offen, aber es fehlen Lehrkräfte.“ Zudem eine hauptamtliche EDV-Administration. „Vier Kollegen betreuen 500 Rechner und 500 iPads nebenher. Das geht auf Dauer nicht.“

„Wir müssen das hohe Niveau hier halten, um die Jugendlichen an die Wirtschaft heranzuführen“, sagt Landtagsabgeordneter Andreas Sturm abschließend. „Die Ehrhart-Schott-Schule ist ein Leuchtturm hier in der Gegend und der Schulstandort Schwetzingen ist wirklich hervorragend!“ zg

