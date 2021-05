Lesegottesdienst zum Mitnehmen

Schwetzingen. Die Mitglieder der evangelischen Kirche erwartet am heutigen Sonntag, 30. Mai, ein besinnlicher Lesegottesdienst. Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff hat diesen Lesegottesdienst vorbereitet, in dem es um Predigttext Johannes 3,1-8 geht: „Neu beginnen – ist das möglich?“ Alle, die möchten, dürfen sich diesen Gottesdienst zum Mitlesen gerne abholen. Er liegt im Eingangsbereich am Hauptportal der Stadtkirche zum Mitnehmen bereit und kann dort zu den Kirchenöffnungszeiten mitgenommen werden. Ebenso kann der Text über die Homepage www.ekischwetzingen.de heruntergeladen werden. So können sich Besucher den Weg in die Stadtmitte sparen, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

