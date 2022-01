Leser ärgert sich über Küchenberatung bei Höffner in Schwetzingen

Möbel Höffner wirbt mit verschiedenen Beratungsmöglichkeiten bei der Küchenplanung. Kunden können zu Höffner ins Haus kommen und gemeinsam mit einem Küchenberater das richtige Modell aussuchen. Oder die Küchenexperten besuchen den Kunden zu Hause und erstellen einen Grundriss für die neue Einrichtung. Besonders unkompliziert sei die Beratung am Telefon, auf Wunsch mit Videoplanung, die der Kunde live am PC, Laptop oder Tablet mitverfolgen kann, heißt es bei Höffner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Leser hatte sich bei uns beschwert, dass Letzteres nicht so einfach sei. Seine Küche für 18 200 Euro sei „falsch geplant und aufgelistet“ worden. Eine Umplanung sei nicht möglich, von Möbel Höffner gebe es auch kein Entgegenkommen „wegen der 2G-Regelung“. Eine Planung per Telefon sei ebenso nicht möglich, der Widerruf des Auftrags nur mit einer zehnprozentigen Zahlung des Küchenpreises. Am Telefon sei er zudem unfreundlich behandelt worden, schreibt der Leser weiter.

Stornogebühren unerlässlich

Wir haben bei Hausleiter Thomas Huck nachgefragt, was es mit der Beschwerde auf sich hat. „Wir bieten auf jeden Fall telefonische Umplanungen oder auch Onlineplanungen mit geteiltem Bildschirm an, wo der Kunde sieht, was gemacht wird. Leider können wir ohne Einhaltung der 2G-Regel aber keinen ins Haus lassen.“ Der Filialleiter kennt den Vorgang: „Wir haben hier schon eine Planung per Telefon oder online angeboten, waren auch schon beim Kunden zum Aufmaß und die Küche würde wie geplant passen. Änderungen sind aber jederzeit noch möglich, bevor die Küche bestellt wird.“

Huck erläutert auch, warum der Kunde auf jeden Fall 1820 Euro bezahlen müsste. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sähen Stornogebühren von zehn Prozent vor, „weil leider oft Kunden mit unserer Planung oder sogar den Kaufverträgen zum Wettbewerb gehen und dann natürlich leicht von denen behauptet wird, dass man den Preis unterbieten kann. Der Wettbewerb weiß natürlich, dass man aus Verträgen nicht einfach rauskommt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Er würde auch gerne mit dem Kunden telefonieren, so der Höffner-Hausleiter abschließend: „Letztendlich braucht er eine Küche und wir wollen eine liefern.“