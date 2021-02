  Leser feiern virtuell

Region. Es ist Rosenmontag – nur dieses Jahr kann wegen Corona niemand ausgelassen feiern. Also zelebrieren die Leser in der Zeitung Fasnacht mal anders. Es wurden Erinnerungsfotos mit Kostümierungen herausgekramt und in liebevoller Kleinarbeit große Fasnachtszüge aus Lego-Steinen gebaut. Einfach klasse!

Sehr viel Mühe haben sich die Mitglieder des „Bierseidel Freitagsstammtischs“ aus Altlußheim gegeben: Sie haben aus Lego neue Fasnachtswagen für 2021 mit dem Motto: „Die CDU hat’s kapiert (das fliegende Auge)“ gebaut, diese abgelichtet und dann in eigene Umzugsfotos aus den vergangenen Jahren montiert. Dazu dichten sie: Fasnacht 2021- wenn’s schon nicht auf die Straße geht - haben wir uns mal getraut - dass wenigstens was in der Zeitung steht - und einen Wagen aufgebaut. - Das Motto gab uns dafür her, juhu - und das war ja gar nicht schade - die CDU - mit ihrem Wahlplakate.

Familie Wunderling aus Oftersheim zum Beispiel hat gemeinsam einen Fasnachtszug aus den kleinen bunten Steinen gebastelt. Finn (6) widmet seinen Zug den fernen Galaxien - klar, als kleiner Star-Wars-Fan!

Und Sophie (6) schaffte es mit ihren Playmobil-Zug sogar, beim SWR erwähnt zu werden. Sie hat nämlich auch ein Video dazu gedreht, das wir den Lesern dieser Zeitung auch nicht vorenthalten wollen.