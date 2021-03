Trotz widriger Umstände war die Bibliothek ein gut besuchter Ort, die Ausleihzahlen zeigen eine positive Bilanz. Diese Einschätzung schickt die Stadtbibliothek in einer Pressemitteilung: So wurden 61678 Medien 96 862 mal entliehen.

Der Anteil der über den Onleihe Verbund Metropolbib entliehenen E-Medien beträgt demnach 13 986 Entleihungen. Die höchsten Entleihungen erzielten wie in den Vorjahren die Kinder- und Jugendbücher. Spitzenreiter waren die Titel von Gregs Tagebuch. Weiterhin hoch im Kurs standen Serien wie „Vico Drachenbruder“, „Liliane Susewind“, „Der kleine Drache Kokosnuss“, Seawalkers, Woodwalkers, Animox, Petronella Apfelmus oder die Schule der magischen Tiere.

Interne Arbeiten erledigt

Bei den Romanen waren Jan Weiler mit „Kühn hat Hunger“ (34) und Pascal Mercier mit „Das Gewicht der Worte“ (29) am meisten ausgeliehen. Die Sachbuch-Hitliste wurde angeführt vom Langenscheid Spanischkurs (33) und Michelle Obamas „Becoming“ (29). Der ausleihstärkste Tag – normalerweise ist das der erste Öffnungstag nach den Weihnachtsferien (Im Vorjahr 1416 Entleihungen), wurde überrollt vom 15. Dezember mit 2113 Entleihungen – der letzte geöffnete Tag vor Weihnachten wegen des erneuten Lockdowns. „Während der ersten Schließung, 17. März bis 27. April, konnten viele interne Arbeiten erledigt werden, zu denen das Bibliothekspersonal während des laufenden Betriebs nicht kommt. Anhand von Negativlisten und Inventur am Regal wurden zerschlissene oder veraltete Medien systematisch aussortiert, insgesamt 5240 Medien, die nach der Öffnung zum Verschenken angeboten wurden“, schreiben die Verantwortlichen.

Zudem wurden insgesamt 3371 Medien im Berichtsjahr neu in den Bestand mit aufgenommen. Da die Leser ihre Verweildauer in der Bibliothek kurzhalten sollten, werden die neusten Zuschriften immer sofort verliehen, was vielen Nutzern entgegenkommt.

Weiterhin fand der Lieferservice per Fahrradkurier großen Anklang. „Das hat wirklich großen Spaß gemacht und bei uns für mehr Bewegung gesorgt. Es war ein großartiges Gefühl, dass unser Medienangebot vermisst wurde.“ Neu in der Kinderbibliothek gibt es jetzt himbeerrote Prinzessinnensessel nebst der Ritterburg und Lesesofas. Auch wurden neue Bilderbuch- und Comictröge angeschafft, nachdem bei diesen Mediengruppen ordentlich ausgemistet wurde.

Rückgabe im Kasten möglich

Die Stadtbibliothek hat auch eine Liste zum Thema Umwelt – Klimawandel – Zero Waste /Null Müll) erstellt in Kombination mit einer Buchausstellung zum Thema. Viele aktuelle Titel und DVDs wurden dafür angeschafft. Momentan kann zur kontaktfreien Rückgabe auch der neue Medienrückgabekasten genutzt werden, der sich hinter der Gittertür vor der Eingangstür befindet.

Solange bis sie wieder öffnen können, gilt das Click & Collect Angebot, das rege genutzt wird. Seit dem 12. Januar wurden bis Stand 23. Februar 7 881 Medien entliehen. Vormittags ist die Stadtbibliothek für die Leser da, nachmittags nach Terminabsprache. Die Bücher können auch nach Hause geliefert werden.