Leseraktion: Wir suchen richtig alte Führerscheine

Eine Ära geht zu Ende: Die alten Papierführerscheine, fast schon besser bekannt als „Lappen“, verlieren ab Mittwoch, 19. Januar, schrittweise ihre Gültigkeit, gestaffelt nach dem Geburtsjahr des Inhabers.

Vom Termin im Januar kommenden Jahres sind zunächst Menschen betroffen, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurde. Wer also noch einen „Lappen“ hat, sollte sich zeitnah darum kümmern, sich als Ersatz einen gültigen EU-Kartenführerschein zu besorgen. Nicht jedoch, ohne den „Lappen“ vorher zu fotografieren. Denn die Schwetzinger Zeitung sucht das älteste Exemplar der Papierführerscheine, das unsere Leser auftreiben können – natürlich mit einem Auge auf den Datenschutz.

Gerne können Sie uns auch – selbst wenn Ihr Dokument am Ende nicht das älteste sein sollte – zu dem Foto noch eine kleine Anekdote aus Ihrer Anfangszeit mit dem Führerschein zusenden. Eine Auswahl wollen wir schließlich in der Zeitung und auf unserer Website präsentieren. Der Einsendeschluss ist der 31. Januar. Bitte schicken Sie Ihr Foto und Ihren Text an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie keine E-Mail-Möglichkeit haben, Telefon 06202/205-323 oder -300 lh