Lesung in der Volkshochschule

Schwetzingen. Die Reihe „Was unsere Gesellschaft zusammenhält“ wird am heutigen Donnerstag, 23. September, um 18 Uhr, in der Volkshochschule Schwetzingen fortgesetzt. Dieses Mal gibt es eine Lesung unter dem Titel „Abraham, Isaak und Ismael in Auschwitz“ mit den beiden Schülern Sevita Mansori und Jamey Fritzmann in Begleitung von Helmut Mehrer. Thematisch überbrückt die Lesung mehr als 2500 Jahre und am Ende soll sie in ein bis heute unentdecktes Land führen: mit Frieden zwischen den Menschen und den Religionen.

Die Lesung findet in der Volkshochschule Schwetzingen im Erdgeschoss, Raum 105, statt. Der Eintritt ist frei, aber 25 Teilnehmer begrenzt.