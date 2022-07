Let's Dance-Juror Joachim Llambi bei Schwetzinger Firma

Von Volker Widdrat

Die bekannte Schwetzinger Firma Rung und Moos feierte am Samstag am Standort in der Duisburger Straße 20 mit Kunden, Geschäftspartnern, Bekannten und Freunden ein schönes Sommerfest. Stargast beim Tag der offenen Tür war Joachim Llambi. Der 57-jährige Juror der RTL-Show „Let’s Dance“ war nicht nur beim Autogramme schreiben von den zahlreichen Fans umlagert sondern auch ein gefragter Gesprächspartner.

Das Unternehmen für Gebäudetechnik, das aus der Verschmelzung der beiden Schwetzinger Traditionsfirmen Rung Sanitär und Heizung sowie Sanitär Moos hervorgegangen ist, bot ein buntes Programm und beste Unterhaltung. Das große Leistungsspektrum von Rung und Moos zeichnet sich durch Qualität, fachliches Knowhow und Ideenreichtum aus. Die Palette reicht von Planung neuer Bäder bis zur Badsanierung, vom Heizungsbau bis zur -modernisierung, aber auch die Themen erneuerbare und regenerative Energien, Lüftungsanlagen und Klimatechnik, Trink-, Regen- und Abwassertechnik, Checks und Instandhaltung sowie gewerbliche Kältetechnik sind im Portfolio.

Auf dem Parkplatz von Pfitzenmeier stand die Fahrzeugflotte. Dort waren auch die Ausstellerstände der Firmen Grünbeck, WNP, Wavin, Stiebel Eltron, Wilo, Wolf, Ufer und Viega aufgebaut. Es gab reichlich Informationen, zum Beispiel wie Kunden ihr Zuhause zu einem Wohlfühlort machen und dabei effiziente Klimageräte auswählen können.

Bei der Party im Hof kam auch das kulinarische Angebot nicht zu kurz. Steaks, Bratwurst, Flammkuchen und vieles mehr mundeten den Besuchern. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg austoben.

Lieber den Fachmann holen

Der gebürtige Duisburger Llambi fühlte sich sichtlich wohl beim Firmenfest in lockerer Atmosphäre. Smalltalk mit den Gästen war angesagt, unzählige Selfies wurden geschossen. Keine der Fragen zur „Let’s Dance“-Tour 2022, die im November in der SAP-Arena in Mannheim gastiert, blieb an diesem Tag unbeantwortet. Der Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2019 in der Kategorie „Beste Unterhaltungsshow“ sagt von sich, er sei „mäßig handwerklich begabt“. Eine Glühbirne könne er zwar auswechseln, vielleicht auch einen tropfenden Wasserhahn richten, für alles andere gebe es aber Fachleute wie bei Rung und Moos. Das Unternehmen habe auch die Gebäudetechnik für sein Haus installiert, rief er dem begeisterten Publikum zu: „Jungs, das habt ihr super gemacht.“