Letzte Corona-Impfungen im Impfstützpunkt Rhein-Neckar am 30. Dezember

Rhein-Neckar-Kreis. Im Rhein-Neckar-Kreis finden am Freitag, 30. Dezember, die letzten Corona-Impfungen unter der Regie des Landratsamts statt, teilt die dortige Koordinierungsstelle Testen und Impfen mit. Zudem ist an dem Tag letztmals die Corona-Hotline des auch für die Stadt Heidelberg zuständigen Gesundheitsamtes geschaltet.



Das Land Baden-Württemberg hat bekanntlich kürzlich mitgeteilt, die Impfkonzeption dahingehend anzupassen, dass die Corona-Impfungen ab 1. Januar 2023 von der Regelstruktur übernommen und durch Arztpraxen und Apotheken durchgeführt werden sollen. Die aktuell rückläufige Impfnachfrage rechtfertige eine Weiterfinanzierung der Impfinfrastruktur durch das Land nicht mehr. Demnach wird der Betrieb der mobilen und stationären Impfeinheiten, die der Rhein-Neckar-Kreis im Auftrag des Landes organisiert und koordiniert hat, zum 31. Dezember 2022 eingestellt.

In diesem Zuge werden auch die Impfstützpunkte in Eberbach, Sinsheim und Heidelberg (PHV) zum Ende dieses Jahres geschlossen; der letzte Impftag im Kreis ist der 30. Dezember 2022. An diesem Tag werden gleichfalls die mobilen Impfteams des Kreises letztmalig im Einsatz sein.

Impfungen gegen Corona im Rhein-Neckar-Kreis – Nachfrage sinkt stetig

„Wir stehen selbstverständlich hinter der Entscheidung des Landes, zumal auch in unseren Impfstützpunkten die Nachfrage in den vergangenen Wochen überschaubar war. Ich bedanke mich bei allen beteiligten Kommunen für die tatkräftige Unterstützung – sei es bei der Akquise von Räumlichkeiten für Impfstützpunkte und mobile Impfaktionen oder auch bei der Koordinierung und Ausführung von mobilen Einsätzen – sehr herzlich“, sagt Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Schon seit Wochen sinkt die Zahl der durch das Landratsamt organisierten Impfungen kontinuierlich – während in der Kalenderwoche 44 noch fast 700 Impflinge gekommen waren, sank die Zahl zuletzt immer weiter. In der KW 48 ließen sich nur noch 292 Personen gegen das Coronavirus impfen.



Eine sinkende Nachfrage verzeichnet zudem in den vergangenen Wochen die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, die außerdem fast nur noch für Rückfragen zur Corona-Impfung genutzt wird. Aus diesem Grund wird der Hotline-Betrieb ebenfalls zum 30. Dezember eingestellt. Unter der Rufnummer 06221/522-1881 steht ab dem 1. Januar 2023 der sogenannte CovBot – ein digitaler Sprachassistent – weiterhin für allgemeine Fragen zum Coronavirus zur Verfügung.



Wichtig ist dem Gesundheitsamt folgender Hinweis: Das Ende der Corona-Pandemie ist noch nicht erreicht. „Wir können zwar ein bisschen aufatmen, aber noch nicht sagen „Jetzt ist alles vorbei – wir sind durch“, sagt Dr. Anne Kühn, stellv. Leiterin des Gesundheitsamts. Auch jetzt noch könne das Gesundheitssystem durch Corona-Infektionen stark belastet werden, daher sollten weiterhin alle Möglichkeiten zur Vermeidung einer Infektion beispielsweise durch Masketragen und Wahrnehmung der Impfangebote genutzt werden, so die Medizinerin.



INFO: Bis zur Einstellung des Betriebs können weiterhin Termine in den Impfstützpunkten Heidelberg (PHV), Sinsheim und Eberbach unter der Adresse https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin bzw. über die Hotline 06221/522-1881 gebucht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1