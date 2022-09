Letzte Hilfe als Kursangebot

Das Lebensende und Sterben von Nachbarn, Freunden und Angehörigen macht Menschen oft hilflos. Mit dem Letzte-Hilfe-Kurs-Angebot am Mittwoch, 12. Oktober, möchte die Hospizgemeinschaft Schwetzingen Grundlagen in der Sterbebegleitung vermitteln, Ängste und Vorurteile entkräften und Fragen beantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kompetenten Kursleitungen vermitteln Basiswissen, geben Orientierung und zeigen einfache Handgriffe. Es wird über das Sterben als Teil des Lebens gesprochen, ebenso über Themen wie Vorsorgen und Patientenverfügung. Mögliche Symptome im Sterbeprozess und wie diese gelindert werden sind ebenso Kursbestandteil wie die Frage, was uns in schweren Stunden hilft. Der Letzte-Hilfe-Kurs dauert dreieinhalb bis vier Stunden. Er kostet 20 Euro und wird in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten. Er findet Gustav-Adolf-Haus am Marktplatz 28 im Hirschacker statt. Unter der Nummer 06202/40910 09 oder per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de können sich Interessierte anmelden.