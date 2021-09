„Letzte Kräfte vor der Wahl mobilisieren“

Bei Sonnenschein mit einem Cappuccino oder einem Gläschen Wein in der Hand und doch mitten im Wahlkampfstress trafen sich die CDU-Frauen mit ihrem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting zum Frauencafé am Schlossplatz, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wenige Tage vor der wichtigen Bundestagswahl geht es jetzt mehr denn je darum, die letzten Kräfte zu mobilisieren und für die Stärken der Union zu werben. Daher freut es mich umso mehr, dass heute auch ein paar unbekannte Gesichter den Weg zu uns gefunden haben, um sich aus erster Hand zu informieren“, begrüßte die CDU-Vorsitzende Sarina Kolb die Damenrunde und Olav Gutting.

Dieser habe sofort Klartext geredet. „Unser Weg zum klimaneutralen Industrieland muss sozial verträglich gestaltet werden, nicht mit der Brechstange. Deutschland ist ein starkes Industrieland – damit das so bleibt, müssen Wirtschaft und Klimaschutz Partner sein, nicht Gegner. Daher setzen wir als Union vielmehr auf Innovation und Forschung und nicht auf Verbote und Ideologie wie so mancher Mitbewerber“, erklärte Olav Gutting und ergänzte noch: „Es ist immens wichtig, den Mittelstand nicht aus dem Blick zu verlieren und Familien als Keimzelle der Gesellschaft zu fördern und bei ihrem individuellen Weg zu unterstützen.“

Der Finanzexperte wies zudem darauf hin, wie wichtig die Einhaltung der Schuldenbremse sei. Von 2014 bis 2019 seien dank der Union keine neuen Schulden mehr gemacht worden.

„Nur durch diese solide Haushalts- und Finanzpolitik konnten wir kraftvoll durch die Krise steuern. Wichtig ist jedoch, dass wir zu dieser Disziplin zurückkehren und nicht wie von Rot-Rot-Grün forciert, weiter munter Schulden machen. Dies geht alles zu Lasten der jungen Generation, die künftig kaum noch Handlungsspielraum haben wird“, warnte Gutting. Weiter führte er die Stärken Armin Laschets im Bereich Innere Sicherheit aus und verwies auf die starken Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen.

Am Samstag, 25. September, findet der letzte Infostand der CDU Schwetzingen vor der Bundestagswahl ab 10 Uhr vor dem Nah&Gut in der Nordstadt statt. Auch hier werde Olav Gutting vorbeikommen und „für das Kreuz an der richtigen Stelle“ werben. zg