Letzte Vorlesestunde in Plankstadt

Plankstadt. Peter Lemkes letzte Vorlesestunde für Kinder vor den Sommerferien findet an diesem Donnerstag, 2. Juni, in der Plankstadter Bücherei statt. In der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr können die jungen Zuhörer Lemkes in die fantastische Welt der Bücher abtauchen – ob Abenteuer oder Lustiges, Peter Lemke hat für Kinder von fünf bis neun Jahren immer etwas Passendes dabei. Der Eintritt zur literarischen Reise ist frei, das Büchereiteam bittet allerdings um vorherige verbindliche Anmeldung in der Bücherei unter Telefon 06202/20 06 57 zu den üblichen Öffnungszeiten oder auch per E-Mail an die Adresse buecherei@plankstadt.de.

