Letzter Tag der Anmeldung für Open Sporty Sunday

Schwetzingen. Der TV Schwetzingen 1864 und HG Oftersheim/Schwetzingen liegen mit ihrem monatlichen offenen Sport- und Spiele-Sonntagnachmittag für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit und ohne Handicap in jeder Hinsicht gut im Rennen. So haben sich beide Partner Anfang des Jahres auch bei der „Ferry Porsche Challenge“ 2022 beworben und ihren gemeinsamen inklusiven und integrativen „Open Sporty Sunday“ an den Start gebracht. Anmeldungen sind noch bis diesen Mittwoch, 20. April, in der TV-Geschäftsstelle unter E-Mail geschaeftsstelle@tv1864.de, oder direkt über diese Webseite möglich.

Bei der Challenge handelt es sich um einen besonderen Wettbewerb der Ferry-Porsche-Stiftung: Um das sportliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern, konnten Vereine aus Baden-Württemberg und Sachsen bis Mitte Februar ihre Inklusionsprojekte einreichen. Aus knapp 200 Bewerbungen haben sich 29 Projekte für die nächste Runde qualifiziert – darunter auch der „Open Sporty Sunday“ von TV und HG.

Jury hat entschieden

Im nächsten Schritt konnten alle Finalisten vergangene Woche in einem so genannten 15-minütigen „Elevator Pitch“ ihre jeweiligen Konzepte vor einem Expertenkreis der „Ferry Porsche Challenge“ nochmals kurz digital präsentieren. Die Jury entscheidet anschließend über die einzelnen Platzierungen. Bereits jetzt haben sich alle Finalisten eine garantierte Fördersumme von 10 000 Euro gesichert, die sich im optimalen Fall noch auf 75 000 Euro erhöhen kann. Die zeremonielle (digitale) Preisverleihung findet dann im Juli in Stuttgart statt.

„Nach einem relativ aufwendigen schriftlichen Bewerbungsverfahren sind wir sehr stolz, es mit unserem beliebten „Open Sporty Sunday“ ins Finale der Ferry-Porsche-Challenge geschafft zu haben“, ist Jens Rückert (TV-Vorstand und Ressortleiter für Inklusion und Integration), einer der beiden Projektleiter, über das bereits Erreichte sehr froh und überglücklich. Offizieller und formeller Antragsteller ist der TV Schwetzingen 1864 in Kooperation mit der HG Oftersheim/Schwetzingen.

„Ich denke, wir haben uns sehr gut verkauft und in einer zusätzlichen digitalen Kurzpräsentation unser besonderes und nachhaltig inklusives Sportprojekt nochmals lebendig vorstellen können“, ist auch der Co-Partner und zweite Projektleiter Michael Zipf (HG-Vorstand und Ressortleiter Marketing und Kommunikation) mit der gemeinsamen Performance hochzufrieden.

In der Hebel-Sporthalle

„Am Ende soll der „Open Sporty Sunday“ als inklusives kostenfreies Schnupper-Angebot nur die erste Stufe einer mittel- und langfristigen Vereinsentwicklung sein und als gemeinsames Pilotprojekt dauerhafte inklusive Angebote in verschiedenen Sportarten und Abteilungen vorbereiten“, sind sich die beiden verantwortlichen Organisatoren über die strategische Ausrichtung und Zielsetzung einig.

Der nächste „Open Sporty Sunday“ findet am Sonntag, 24. April, 14 bis 16 Uhr, zum ersten Mal draußen statt. Aufgrund von städtischen Renovierungsarbeiten am Boden der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums wird mit dem zweistündigen Schnupper-Training in den großzügigen Sport-Außenbereich ausgewichen. Die Umkleidekabinen und das Foyer mit dem üblichen „Eltern-Treff“ und der Ausgabetheke für kleine Snacks und verschiedene Heiß- und Kaltgetränke können aber wie bisher genutzt werden.