Liberale stellen sich neu auf und schalten auf Angriff

Schwetzingen/Region. Die Freien Demokraten haben mit dem dem Bundestagsabgeordneten Christopher Gohl (47) aus Tübingen ihren neuen Kandidaten für den Bundestagswahlkreis Bruchsal-Schwetzingen gewählt. Außerdem wurde der Unternehmer und selbstständige Kaufmann Hans-Günther Lohr (51) aus Weingarten/Baden für den Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Land gekürt.

Bei zwei getrennten Wahlkreisvertreterversammlungen in Weingarten wurden die beiden Familienväter von zwei und drei Kindern jeweils einstimmig gewählt. Nach der Wahl von Christian Jung in den Landtag und der darauf erfolgten Niederlegung seines FDP-Bundestagsmandats durch den Wechsel in die Landespolitik sowie dem Rückzug von Chris Brocke als Bundestagskandidat aus privaten Gründen, war eine Neuwahl der Kandidaten notwendig geworden.

Christopher Gohl forscht und lehrt seit 2012 am Weltethos-Institut an der Universität Tübingen zur Entstehung und Wirkung von Werten, zur Ethik in Unternehmen und Wirtschaft und zur lernenden Demokratie. Er ist für Christian Jung in den Bundestag nachgerückt.

Die Freien Demokraten sehen sich nach eigener Einschätzung deutlich im Aufwind, was viele Umfragen zeigten, die die FDP auf Bundesebene zwischen zwölf und 14 Prozent sehen. In beiden Wahlkreisen hätte die CDU zudem das Problem, dass verschiedene Vorwürfe gegenüber ihren bisherigen Bundestagsabgeordneten Axel Fischer und Olav Gutting rund um den Themenkomplex Aserbaidschan durch „hörbares Schweigen und sichtbares Aussitzen“ nicht vollständig aufgeklärt wurden, weshalb die FDP nach Worten des Kreisvorsitzenden Heiko Zahn (Karlsruhe-Land) ihre Kandidaten als „besseres Angebot in der politischen Mitte für einen Neuanfang“ sehe.

Im Wahlkampf wollen Lohr und Gohl, die sich beide als überzeugte Europäer sehen, nicht nur regionale Themen wie die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik und die Herausforderungen durch die verschlafene Digitalisierung in Deutschland thematisieren.

Ein wichtiges Motiv für seine Kandidatur ist für Christopher Gohl auch, dass er damit die Demokratie stärken möchte: „Denn auch und gerade mit unterschiedlichen Überzeugungen und Positionen eint uns der gemeinsame Grundkonsens unseres Grundgesetzes als Demokratinnen und Demokraten. Das macht es für unsere Freiheit so wichtig – und unverhandelbar!“

Deutliche Kritik an Olav Gutting

Es sei wichtiger denn je, dass es auch auf regionaler Ebene wieder viele öffentliche Diskussionen über verschiedene Themen gebe, da die Politik die Aufgabe habe, in „den Wettbewerb um die besten Ideen für unser Land“ zu gehen. Diesem Wettbewerb der Ideen will sich Christopher Gohl besonders gegenüber dem CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting stellen. Bei Gutting sehen die Freien Demokraten „diplomatisch gesagt deutlichen Optimierungsbedarf nicht nur in seiner Wahlkreisarbeit“, wie FDP-Kreisvorsitzender Heiko Zahn laut Pressemitteilung sagte. zg

