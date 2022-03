Licht aus fürs Klima

Die Klimaschutz-Aktion Earth Hour findet an diesem Samstag, 26. März, statt. Von 20.30 bis 21.30 Uhr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus, viele tausend Städte hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit. Auch Schwetzingen ist 2022 wieder dabei: Schloss und Touristinfo werden ihre Beleuchtung für einen lebendigen Planeten ausschalten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die Earth Hour bringt den gemeinsamen Wunsch aller Menschen weltweit zum Ausdruck, für die 1,5-Grad-Begrenzung zu kämpfen und damit für einen gesunden und lebendigen Planeten zu sorgen. Mit dem symbolischen Lichtausmachen können auch alle Schwetzinger ein Zeichen fürs Klima setzen. Egal ob von Zuhause oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour 2022 mitzumachen.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 585 im vergangenen Jahr. zg

