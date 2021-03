  Lichtblick für den Frühling

Schon im Eingangsbereich des Schlosses wird die gute Laune von den Mitarbeitern übertragen. Eine farblich markierte Liste bekommt der Besucher gezeigt. „Sie können direkt zur Kasse, da wird die Jahreskarte dann verlängert – und dann geht’s schon rein“, erklärt ein Mitarbeiter euphorisch am Eingang. Und auch im Schlossgarten sehen die Besucher beseelt aus.

So lange haben viele Menschen auf ihre Routine verzichtet. Für die meisten Besucher, die an diesem Tag vor Ort waren, gehört der Schlossgarten zum Alltag. Hier können sie die Akkus aufladen, Energie tanken. In der Natur sein, ohne aus der Stadt zu fahren. Die Wiedereröffnung ist für die Menschen ein Lichtblick. In fast jedem Gespräch ist das Wort Hoffnung gefallen. Ein Strohhalm, nach dem sie nun greifen. Die Gärtner schneiden die Bäume zurecht und machen den Schlossgarten bereit für den Frühling. Besonders in den kommenden Monaten ist der Park ein beliebtes Ausflugsziel. Für viele Familien, Freunde und Paare gehört der Besuch bei den blühenden japanischen Zierkirschen am Jahresanfang dazu.

Viele unserer Leser bangen, dass die Öffnung anhält. Dass sich die Regelung in wenigen Wochen nicht wieder ändern. Die Jahreskartennutzer werden alles dafür tun, damit ihr geliebter Schlossgarten dieses Jahr gar nicht mehr schließen muss. Noch schöner wäre es, wenn die Schlossverwaltung das Hinweisschild für die Schließung gar nicht mehr benötigt. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt – auch im Schlossgarten.