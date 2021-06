Es ist ein Stück über Verantwortung, Zuversicht und die Kraft, nicht aufzugeben. Passender hätte Intendant Joerg Steve Mohr den – man muss schon sagen – neuerlichen Neustart für sein Theater am Puls in Schwetzingen nicht wählen können. Mit der ausverkauften Vorstellung der KiTZ-Theaterkumpanei und einer Variation von „Der kleine Prinz“ für Kinder ab sechs Jahren kam die kleine Bühne in der

...