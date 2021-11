Lichter brennen an St. Pankratius

Eine Lichtinstallation mit Impulsen und stimmungsvoller Musik wird an diesem Freitag, 26. November, nach dem Gottesdienst ab 19.30 Uhr in St. Pankratius in Schwetzingen präsentiert. Die Kirche wird geöffnet sein für alle, die sich von der vorweihnachtlichen Hektik eine kleine Auszeit nehmen und auf die Adventszeit einstimmen möchten.

Ein Besuch des Gotteshauses lässt sich mit einem Spaziergang über den bereits geöffneten Weihnachtsmarkt (2G!) kombinieren. In der erleuchteten Kirche kann jeder die besinnliche Zeit auf eine andere Art konsumieren: mit hoffnungsvollen Gedanken, feierlicher Stimmung und beim stillen Gebet. Eine gute Gelegenheit zum Verweilen, Zuhören und Besinnen – egal, ob wenige Minuten oder etwas länger – ganz nach Bedürfnis. zg