Liebe – ihre Worte und ihre Wege

Haben Sie schon mal einen Liebesbrief erhalten? Oder eine SMS beziehungsweise WhatsApp mit Bekundungen, die das Herz höherschlagen lassen? Vielleicht gibt es sogar noch aus Kindertagen entsprechende Karten oder sogar Gemälde und Basteleien . . . Unsere Redaktion möchte am Tag der Liebenden – dem Valentinstag am Montag, 14. Februar – ein bisschen das Herz mit derartigen Botschaften aus vergangenen Zeiten erwärmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vielleicht gibt es ja sogar jemanden, der eine ganz besondere Liebesgeschichte zu erzählen weiß, der vielleicht seine Jugendliebe geheiratet oder nach vielen Jahren wiedergefunden hat. Bringen Sie Liebe in unsere Welt – auf welche Art und Weise auch immer. Wer dazu beitragen möchte, kann sich gern in der Redaktion melden, Telefon 06202/205-300, eine Kopie oder ein Foto der Liebesbekundung beziehungsweise seine Liebesgeschichte per E-Mail senden an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Liebe. kaba

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2