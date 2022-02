Lied 186 im Fokus

Mit der Entdeckungsreise durch den Anhang zum Gesangbuch, der seit drei Jahren in der Badischen Landeskirche verwendet wird, geht es am Sonntag, 13. Februar, bei der Predigtreihe der evangelischen Kirchengemeinde weiter – auf der Spur der „blauen Lieblingslieder“ in diesem blauen Buch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Marcel Demal aus Brühl übernimmt dieses Mal die Rolle des Expeditionsleiters bei dieser Entdeckungsreise. Im Gottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche macht er sich auf die Spuren des Liedes 186 „In Gottes Obhut – ob ich sitze oder stehe“. Kirchenmusikalisch wird er durch Dorothee Strieker unterstützt.

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht verpflichtend, aber erwünscht unter www.ekischwetzingen.de. Sie vereinfacht die derzeitig erforderliche Einlasskontrolle erheblich, da durch die Anmeldung bereits die Kontaktdaten bekannt sind. Das zur Anmeldung genutzte System erfüllt alle datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Neben einer Anmeldung über die Homepage, ist auch am Eingang zur Kirche die Anmeldung über die Corona-App oder die Luca-App möglich. zg