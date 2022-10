Lieder zum Fühlen und Lachen

Der Schwetzinger Liedermacher Jürgen Ferber tritt am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, im Theater am Puls auf. Seit der Premiere seines Soloprogramms ist vieles geschehen.

Als ob es im ganz normalen Alltagswahnsinn nicht schon nötig genug wäre, sich das Leben etwas schöner zu färben, gaben die letzten drei Jahre dem Schwetzinger Liedermacher und Mitgründer des Theaters am Puls reichlich Grund zur „SchönFerberei“. Viele neue Lieder und Gedichte sind in dieser Zeit entstanden, die nun darauf warten, das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Mitfühlen zu bringen. Der als Texter und Sänger mehrfach ausgezeichnete Künstler begleitet sich selbst mit Gitarre oder Klavier, was den Abend in Verbindung mit seiner unterhaltsamen Moderation gewohnt abwechslungsreich macht. Nach zwei Stunden liebevollem Lästern, einigen guten Gedanken und frisch „geferbt“ nehmen die Gäste ein warmes Lächeln mit in ihren Alltag. zg

Info: Karten gibt es unter 06202/9 26 99 96 oder unter www.theater-am-puls.de.