Lions Club fördert digitale Bildung in der Ehrhart-Schott-Schule mit 1000 Euro

Schwetzingen. Der Lions Club (LC) Schwetzingen hat der Ehrhart-Schott-Schule 1000 Euro gespendet. Das Geld wird laut Schulleiter Thomas Edinger für digitale Bildung verwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die finanzielle Förderung des LC Schwetzingen kommt der Einrichtung gelegen. Vergangenen Oktober bewarb sich die gewerbliche berufliche Schule um die Förderung, doch ein Teil der Projekte konnte bislang nicht verwirklicht werden, weil das Geld fehlte. Markus Bürger, Lehrer an der Ehrhart-Schott-Schule, hatte zuvor über die an der Lehranstalt praktizierten Technologien mit besonderem Fokus auf Industrie-4.0-Anwendungen und geplanten Beschaffungsaktionen berichtet. Der aktuelle LC-Präsident Helmut Herkert und dessen Vorgänger Professor Dr. Hans-Peter Hammes machten sich beim Besuch der Schule ein Bild von der Vielfalt der dortigen Ausbildung. Sie sahen angehende Maschinenbautechniker bei der Aufgabe, ein Kunststoffbauteil nach vorgegebenen Anforderungen zu entwerfen und am 3-D-CAD-Arbeitsplatz zu konstruieren. Sie beobachteten, wie im Labor für Montagetechnik eine spezielle Software den Monteur beim Zusammenbau eines Getriebes anleitet. Sie sahen, wie junge Menschen zum Schreinermeister ausgebildet werden. Schließlich schaute die Delegation noch in den „Future-classroom“, also der jüngst eröffneten „School of tomorrow“ (wir berichteten). Schulleiter Edinger betonte, dass derartige Innovationen letztlich durch umtriebige Aktionen im Kollegium und dem Zuspruch des Schulträgers – dem Landratsamt – zu verdankenseien. mn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2