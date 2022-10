Lions Club übergibt Spende an Schimper-Schule in Schwetzingen

Schwetzingen. Der Lions Club (LC) überreichte in dieser Woche einen stattlichen Scheck an die Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule. Die Spende kommt ukrainischen Kindern zugunsten. Die Gemeinschaftsschule engagiert sich sehr in der Integration ihrer Schüler, dafür wurden die Vorbereitungsklassen (VKL) ins Leben gerufen. Dort lernen Schüler, die deutsche Sprache zu sprechen.

Nicht nur ukrainische Kinder lernen Deutsch, auch aus Spanien, Italien, Serbien und weiteren Ländern werden die Schulkinder in diesen Klassen unterrichtet. Insgesamt bestehen momentan die VKL-Klassen aus 50 Schülern, davon 30 aus der Ukraine. Vor März bestand nur eine der Vorbereitungsklassen, doch nach dem russischen Angriff erweiterte es sich auf mehrere Klassen. Es ist besonders wichtig, Material hierfür zu haben und Ausflüge zu machen. Generelle Unterstützung ist auch gefragt, was auch der Zweck der Spende sein wird.

Dr. Dr. Wolfgang Klein, Präsident des Lion Clubs, besuchte die Schimper-Gemeinschaftsschule zusammen mit dem Club-Beauftragten Hans Zund, um den Scheck zum wohltätigen Zweck zu übergeben. Der Club hilft Menschen in Not, sowohl regional als auch international und hat eine feste Größe in Schwetzingen und Umgebung. „Wir helfen gerne“, meinte der Präsident des Lions Clubs und wünschte der Schule viel Erfolg. Mit insgesamt 25 000 Euro spendet der Club jedes Jahr an die Nachbarschaftshilfe, „Appel & Ei“, die Schimper-Gemeinschaftsschule und die Comenius-Schule. Die Einnahmen kommen durch Benefizkonzerte, Kleinkunstabende und Weihnachtsmarkt zusammen.

Bereits letztes Jahr spendete der Lions Club an die Schimper-Schule. „Die Schüler sind Ihnen auf jeden Fall dankbar“, sagte der stellvertretende Schulleiter Janis Gottinger. Im Anschluss zeigte er den Club-Mitgliedern ein VKL-Klassenzimmer. An den Gegenständen im Raum sind die Bezeichnungen auf Deutsch angeklebt für ein besseres Lernverständnis. Außerdem ist das Zimmer mit Bildern und Steckbriefen der Schüler geschmückt.