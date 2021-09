Livemusik im Café Walzwerk

Bald startet wieder die Livemusik-Saison im Walzwerk am Schlossplatz in Schwetzingen. Jeden Freitag, ab dem 1. Oktober, werden dann altbekannte, aber auch neue Musiker und Bands für Stimmung sorgen. Ein Garant für feinste handgemachte Musik ist Olli Roth. Sänger, Songschreiber, Gitarrist und Entertainer – am ehesten beschreibt ihn der englische Begriff als „Working musician“. Bereits seit 1984 ist Roth Profimusiker, in ungezählten Bands und Projekten stand er inzwischen weit mehr als 3000-mal live auf der Bühne.

Seine Kollegen sagen, er sei eine Mischung aus Meatloaf, Willy Deville und John Hiatt. Aufgewachsen mit der Musik der großen amerikanischen Songwriter und geprägt durch den Sound der Blues-, Rock- und Countrymusik fing er schon im Alter von 14 Jahren an, selbst Songs zu schreiben. Fragt man ihn nach seinen musikalischen Einflüssen, dann nennt er Daniel Lanois, Chris Whitley oder die Neville Brothers. In seinen eigenen Songs vermischt er gekonnt verschiedene Stilelemente zu einer für ihn typischen Acoustic-Country-Rocking-Blues, wie er den Mix nennt. Die akustische oder elektrische Gitarre und seine herausragende Stimme sind seine Markenzeichen.

Olli Roth an seiner Gitarrre. © Ghawami

Ob gefühlvolle Balladen oder stampfende Swampgrooves – es ist handgemachte Musik ohne allzu viel produktionstechnischen Schnickachnack. Mit inzwischen 300 Gigs pro Jahr ist Olli Roth einer der bestgebuchten und vielseitigsten Sänger in Deutschland! Er stand und steht mit Größen wie Bobby Kimball (Toto), Chris Norman (Smokie), Roger Hodgson (Supertramp) und den Hooters zusammen auf der Bühne, plaudert mit James Brown oder Paul Simon und spielte Festivals mit Uriah Heep, Roger Chapman oder der Manfred Mans Earthband. zg