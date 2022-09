LKA-Baden-Württemberg setzt DIN-Standard für Fahrzeugsicherheitsbarrieren auf öffentlichen Plätzen

Baden-Württemberg. Finden wieder regelmäßig Veranstaltungen statt, rückt auch das Thema Sicherheit in den Vordergrund: Genehmigungsbehörden und Veranstaltende stehen in der Verantwortung, öffentliche Räume vor Angriffen mit Fahrzeugen zu schützen, wie etwa vor Jahren am Berliner Breitscheidtplatz. Eine Herausforderung ist dabei, den Schutz möglichst unauffällig ins Stadtbild zu integrieren und zugleich maximale Sicherheit zu bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fahrzeugsicherheitsbarrieren können hier eine gute Ergänzung sein – und um den Verantwortlichen hier die Arbeit zu erleichtern, hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg jetzt eine nützliche Orientierungshilfe bereitgestellt. Beim Erstellen eines Zufahrtsschutzkonzepts für Veranstaltungen soll künftig ein neuer DIN-Standard liefern. Dieser hört auf den Titel: "Teil 2 des DIN Standards 91414", ist kostenlos erhältlich und legt laut Mitteilung des LKA "Anforderungen unter der Berücksichtigung der Stadtbildverträglichkeit" fest. So kann "ein sachgerechter und bestimmungsgemäßer Einsatz von mobilen wie auch stationären Fahrzeugsicherheitssperren durch die Anwender wie beispielsweise Genehmigungsbehörden sichergestellt werden", erklärt Harald Schmidt, Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Der DIN Standard beschreibt zunächst die Anforderungen an ein Zufahrtsschutzkonzept bzgl. Qualifikation, Geheimhaltung und Sicherheit und geht auch auf die Vorbereitungen ein. Die weiteren Schwerpunktthemen liegen beim Aufbau eines Sicherungskonzepts (Risikobewertung, Schutzziel, Schwachstellenanalyse, empfohlene Sicherungsmaßnahmen), der Qualifikation sowie Stufung und Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen. Bei der Erarbeitung fanden bereits vorhandene Sicherheitsnormen/-standards sowie die Inhalte der Handreichung "Schutz vor Überfahrtaten - ein Leitfaden für Kommunalverantwortliche" der Polizeilichen Kriminalprävention Berücksichtigung.

An der Ausarbeitung des Konzepts zum DIN Standard 91414-2 war ein ganzes Konsortium beteiligt, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Kommunen, Herstellern, Testinstituten, Universitäten und Hochschulen zusammen. Die Erarbeitung des Standards wurde vom Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert.