Lkw kollidiert mit Auto auf der B291 - Frau verletzt

Schwetzingen. Beim Abbiegen ist ein Lkw-Fahrer mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen. Die Frau verletzte sich und wurde in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, bog der Lkw-Fahrer am Montagnachtmittag gegen 14.15 Uhr auf die L 599 in Fahrtrichtung Ketsch ab und stieß mit dem Wagen der Frau zusammen, die auf der B 291 in Richtung Hockenheim fuhr. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, sollen sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621/4220 zu melden.

