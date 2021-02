Schwetzingen. Unbekannte haben sich am Zaun des Alla-hopp-Geländes in Schwetzingen zu schaffen gemacht: Dort klafft ein riesiges Loch - so groß, dass Menschen hindurchschlüpfen können. Den Spuren im Schnee zufolge nutzten manche auch die Gelegenheit, um auf das Bewegungsareal zu kommen. Die Stadt Schwetzingen erfuhr von dieser Zeitung von dem Loch im Zaun.

