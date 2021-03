Die Arbeitslosigkeit hat sich im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen von Januar auf Februar um 20 auf 3093 Personen verringert. Das waren 719 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Das schreibt die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung.

Die Arbeitslosenquote betrug demnach im Februar 4,8 Prozent (3,7 Prozent im Vorjahr). Dabei meldeten sich 527 Personen neu arbeitslos, 136 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 526 ihre Arbeitslosigkeit (-188). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1220 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 151 im Vergleich zum Vorjahr; dem gegenüber stehen 959 Abmeldungen von Arbeitslosen (-260).

Etwas weniger Stellen

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar geringfügig auf 525 (-2) gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 21 Stellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Februar 79 neue Arbeitsstellen, 63 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 107 Arbeitsstellen ein, im Vergleich zum Vorjahr sind das 124 weniger.

Im Agenturbezirk Heidelberg ist im Vergleich zu Januar die Arbeitslosigkeit um 231 Personen leicht gesunken. Sieht man sich die Zahlen aus dem Vorjahr an, sind sie allerdings immer noch um gut 4000 Betroffene höher.

Die Zugänge in die Arbeitslosigkeit aus der Erwerbstätigkeit sind sowohl im Vergleich zum Vormonat um 700 als auch im Vergleich zum Vorjahr um 141 gesunken. „An diesen Zahlen können wir sehen, dass der Arbeitsmarkt in Bewegung ist und der Lockdown die Arbeitslosigkeit nicht weiter erhöht hat. Allerdings ist es auch nicht gelungen, die 4000 Personen, die sich im Bestand seit Frühjahr vergangenen Jahres aufgebaut haben wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit. nina/zg