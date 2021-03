Kreis. Die Jungen Sozialisten (Jusos) aus der Region Schwetzingen vermissen bei den Stellungnahmen der hiesigen CDU einen echten Aufklärungswillen in der Korruptionsaffäre um den Mannheimer Ex-CDU-Politiker Nikolas Löbel, schreiben Laura Fallert aus Schwetzingen und Egzon Fejzaj aus Eppelheim, Vorsitzende der Juso Region Schwetzingen, in einer Pressemitteilung.

„Das sind doch reine Krokodilstränen, wenn man sich nun von Löbel distanziert und gleichzeitig Philipp Amthor mit großem Hurra im eigenen Wahlkampf begrüßt“, so Fallert und Fejzaj unisono. „Löbel ist der dreiste Tiefpunkt einer langen Kette: Amthor hat sein Mandat mit Lobbyismuskontakten versilbert. Die hiesige CDU soll sich klar äußern, wie sie es mit solchen Politikern hält. Unser Eindruck ist, dass man eher eine Schweigespirale hat, bis es nicht mehr anders geht“, so Fallert. Fejzaj ergänzt: „Wenn nun aus der CDU-Abgeordneten- und Kandidatenriege gebetsmühlenartig wiederholt wird, dass es wohl noch weitere Fälle gibt, dann sollen sie Ross und Reiter nennen und nicht versuchen, sich über den Wahltag zu retten.“ Dies sei nicht nur unfair gegenüber den Wählern, sondern auch gegenüber den Ehrenamtlichen aus CDU und Junge Union, die derzeit Wahlkampf machten.

Mehr Transparenz wichtig

Beide begrüßten, dass sich der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born aus Schwetzingen in dieser Legislaturperiode erfolgreich für ein umfassendes Lobby- und Transparenzgesetz im Landtag eingesetzt habe. „Es ist gut, dass wir jetzt eine gesetzliche Grundlage haben, die Lobbyisten konsequent zur Offenlegung ihrer Kontakte zwingt und somit erheblich mehr Transparenz in den Bereich der politischen Einflussnahme auf Mandatsträger bringt.

Große Sorge bereitet den Jusos, dass die Korruptionsfälle innerhalb der CDU insgesamt das Vertrauen in die Demokratie erschüttern könnten. „Es ist nicht die Politik allgemein, sondern die CDU, die durch ihre eigene Korruptionsaffäre irrlichtert. Bei Amthor, Löbel oder Nüßlein haben Volksvertreter nicht an das Volk, sondern an ihren eigenen Geldbeutel gedacht. Das ist schäbig und verheerend. Aber hier gibt es eine Verantwortung der CDU, die solche Selbstbedienungslebensläufe in ihren eigenen Reihen früher erkennen und beenden muss. Das kann aber nicht gelingen, solange man Politiker wie Amthor weiter vor Ort feiert. Und genau dies haben die CDU und ihr Landtagskandidat leider getan“, fassen die Jusos ihre Kritik abschließend in der Mitteilung zusammen. zg