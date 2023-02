„Löwen“-Ladies setzen sich für die Nachbarschaftshilfe ein

Nach zwei langen Jahren der Corona-Pandemie konnte endlich wieder der kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen wie gewohnt stattfinden. Nicht nur die Damen des Lions Clubs Churpfalz freuten sich über diese wiedergewonnene Normalität – auch die zahlreichen Besucher des Lions-Stands freuten sich über ein Wiedersehen und kamen zahlreich, um Winzerglühwein, himmlische Waffeln und heißen Apfelsaft zu genießen.

Dank dieser tollen Resonanz konnten die Damen des Lions Clubs Churpfalz jetzt die stolze Summe von 2700 Euro an die Nachbarschaftshilfe übergeben. Die offizielle Spendenübergabe an deren Leiterin Monika Theilig im Rahmen eines Clubabends ist jedes Jahr ein Höhepunkt des Clublebens. Seit 17 Jahren unterstützt der Club bereits die wertvolle Arbeit der Nachbarschaftshilfe und Monika Theilig lässt es sich nicht nehmen, jedes Jahr persönlich den Spendenscheck entgegenzunehmen und aktuelles aus ihrer täglichen Arbeit zu berichten.

Und so war wieder schnell klar, dass die Spenden mehr denn je benötigt werden. Im vergangenen Jahr, so Theilig, wurden beispielsweise über 1000 Euro für Soforthilfe genutzt. Damit wurden von Armut betroffene Seniorinnen und Pflegebedürftige unterstützt, bei denen beispielsweise das Pflegebudget aufgebraucht war. Auch in diesen schwierigen Situationen greift die Nachbarschaftshilfe schnell und unbürokratisch unter die Arme.

Gesellschaft vor großer Aufgabe

Theilig berichtete anschaulich von den sich verschärfenden Problemen der Altersarmut und der Situation in der Pflege. Die Intensität und das Ausmaß der Problemlage seien neu und erschreckend. Schon heute müsse sie viele Menschen, die neu in diese Situation kommen vertrösten, da die Nachbarschaftshilfe kaum mehr Kapazitäten frei habe. Das seien immer sehr schwierige Gespräche. Dieses Problem verschärfe sich mit dem Renteneintritt der großen Anzahl der „Babyboomer“ in Zukunft noch. Hier komme auf die Gesellschaft insgesamt eine große Aufgabe zu. Präsidentin Anja Mitsch dankte im Namen des Clubs Monika Theilig und dem gesamten Team der Nachbarschaftshilfe für das große Engagement. „Hier ist das Geld einfach am richtigen Fleck!“

Mit für den guten Erlös sorgte in diesem Jahr der Verkauf des Jahreskalenders mit schönen Motiven aus der Stadt und dem Schlossgarten. Der Dank gilt allen Fotografinnen und Fotografen, die mit ihren Motiven zum Gelingen des Charity-Projekts beigetragen haben. Auch die selbstgefertigten Kerzen aus dekorativen Wein- und Champagnerflaschen sowie in Handarbeit genähte Glücksschweinchen für das Jahr 2023 erfreuten sich großer Beliebtheit und füllten die Spendenkasse zusätzlich. ab/zg