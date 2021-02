Es war eine denkwürdige Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Denn sie dauerte gerade einmal zehn Minuten – und dabei standen immerhin acht Punkte auf der Tagesordnung. Aber aufgrund der Pandemielage wurden alle Stellungnahmen lediglich schriftlich abgegeben. Es gab auch keine Anfragen aus dem Publikum und vom Ratstisch. Es wurde nur zugestimmt – auch dem Förderprogramm „KlimaImpuls“.

Damit soll ein entscheidender Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Stadt geleistet werden. Das Programm beginnt am 1. März und hat vorerst eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Es besteht nach Mitteilung aus mehreren Bausteinen: Mit dem „MobilitätsImpuls“ möchte die Stadt den Bürgern den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität erleichtern. Der „SolarImpuls“ soll zur Installation von Photovoltaikanlagen motivieren.

Unter anderem werden folgende Maßnahmen gefördert Die Anschaffung eines E-Lastenrades und der Erwerb einer Jahreskarte für den ÖPNV oder ein Rhein-Neckar-Ticket mit maximal je 500 Euro sowie ein Mobilitäts-Bonus bei Stilllegung des PKW in Form eines kostenlosen Rhein-Neckar-Tickets für ein Jahr oder einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro für ein Lastenrad. Mit dem Baustein „SolarImpuls“ soll die Installation von Photovoltaikanlagen und der damit erzeugte lokale Strom gesteigert werden. Hier sieht die Stadtverwaltung unter anderem folgendes als förderfähig an: Die Neuinstallation einer Photovoltaikanlage wird mit maximal 1000 Euro je Anlage gefördert. Photovoltaikanlagen an Fassaden, auf Gründächern sowie kombinierte Photovoltaik/Solarthermie-Kollektoren erhalten einen Investitionszuschuss von maximal 1500 Euro. Zudem gibt es einen Zuschuss zu Batteriespeichern in Höhe von maximal 1500 Euro. Die Neuanschaffung einer Mini-Photovoltaikanlage (sogenannte „Balkonkraftwerke“) wird einmalig mit maximal 300 Euro, höchstens mit 30 Prozent der Anschaffungskosten gefördert. Die bisher gültigen Förderprogramme „Fassadenbegrünungsmaßnahmen“, „Dachbegrünung“, „Regenwassernutzungsanlagen zur Gartenbewässerung“ sowie „Bedarfsgesteuerte Lüftung mit Wärmerückgewinnung“ liefen zum 31. Dezember aus und werden eingestellt. zg

Auch die Stadtverwaltung geht mit gutem Beispiel voran und will ein betriebliches Mobilitätsmanagement einführen, um die Mobilität der Mitarbeiter zu analysieren sowie die Dienstfahrten und den Fuhrpark zu optimieren. Zudem werde die Verwaltung das Solarpotenzial auf öffentlichen Dächern und Fassaden ermitteln und umsetzen.

Erst abwarten

Für die Umsetzung dieses Förderprogramms stehen im Haushaltsjahr 2021 überplanmäßig 90 000 Euro bereit, für 2022 werden es 150 000 Euro sein. Die CDU begrüßte das Projekt zwar ausdrücklich, wollte aber angesichts der angespannten Finanzsituation, dass diese Summen auch die tatsächlichen Obergrenzen darstellen. „Schließlich ist es keine zwei Monate her, dass wir alle einheitlich mit Sorge in die Zukunft der städtischen Finanzkraft sahen. Auch sind zum jetzigen Zeitpunkt die langfristigen Auswirkungen der Pandemie nicht abzusehen“, erklärte Markus Bürger.

Das stieß bei den anderen Fraktionen nicht auf Resonanz: „Auf keinen Fall werden wir einer Vorabdeckelung der Fördersumme – wie von der CDU-Fraktion unsinnigerweise gefordert – zustimmen“, meinte Karl Rupp von den Freien Wählern und betonte: „Wir wollen Zeichen setzen, auch mit mehr finanziellem Einsatz. Wie soll man einem Mitbürger erklären, dass er oder sie nach beispielsweise zehn genehmigten Förderanträgen plötzlich beim elften leer ausgeht“. Rupp will lieber abwarten, wie die Bürger das Programm annehmen werden. „Sollte sich bis Ende 2021 – nach der jährlich zu ziehenden Bilanz – herausstellen, dass die veranschlagten Mittel nicht ausreichen, so kann für 2022 über eine Reduzierung der einzelnen Förderbeiträge nachgedacht werden.“

Die Einführung des Förderprogramms wurde von allen Seiten begrüßt und als sinnvoll erachtet. Dr. Susanne Hierschbiel verwies auf das städtische Klimaschutzkonzept, in dem die Reduzierung des CO2- Ausstoßes als Ziel formuliert ist: „Wir haben nachzuholen und ein ambitioniertes Ziel vor uns. Dieser gesellschaftlichen Verpflichtung wollen wir gerecht werden.“Man müsse sich immer klarmachen: „Die Kosten, um die Auswirkungen der Erderwärmung in der Zukunft abzumildern, sind gering im Vergleich zu dem, was kommenden Generationen dafür abverlangt werden wird.“ Das Klimaförderprogramm sei dabei ein richtiger Schritt.

Auch auf lokaler Ebene müsse der Weg von einer autofreundlichen hin zu einer menschenfreundlichen Stadt gefördert werden. „Das geht nur, indem wir den öffentlichen Nahverkehr fördern und das Fahrradfahren in Schwetzingen noch attraktiver und sicherer machen“, sagte Hierschbiel. Die neuen Fördermaßnahmen leisteten ihren Teil dazu und seien in anderen Städten bereits erprobt: „Der Blick über den Tellerrand durch die Verwaltung ist hier klug und richtig.“

Ähnlich sieht es Markus Bürger (CDU): Gelingt es nun der Stadt, für jedes geförderte E-Lasten oder -Kraftrad, die Eltern eines Schwetzinger Schulkindes davon zu überzeugen, ihren Nachwuchs den Schulweg mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen zu lassen, haben wir das maximal Mögliche erreicht.“ Leider scheine bei der Mobilität ihrer Kinder die Klimaauswirkung ihres Verhaltens vielen Eltern noch nicht bewusst zu sein: „Zu groß ist die Zahl derer, die nach Möglichkeit mit dem Auto direkt ins Klassenzimmer anliefern würden.“

Autoverkehr reduzieren

Ins gleiche Horn stieß SPD-Sprecher Robin Pitsch: „Es macht keinen Sinn, alleine mit dem dicken SUV in den 1500 Meter entfernten Supermarkt zu fahren, wenn es Carsharing oder ein gut genutztes Lastenfahrrad genauso tun.“ Sollte sich dieser Gedanke durchsetzen, so werde das nicht nur dem Klima helfen, „sondern weniger Autoverkehr in der Innenstadt bedeuten, weniger Parkdruck in unseren Gassen liegen, Hektik und Stress grundsätzlich auf unseren Straßen reduzieren“.

Pitsch hofft zwar inständig auf den Erfolg des Förderprogramms, befürchtet aber, dass die Anreize zu klein sind. „Wir wünschen dem Programm, dass es eben kein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben möge, sondern dass es hier vor Ort Teil einer Veränderung im grundsätzlichen Denken darstellt.“