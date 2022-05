"Love Scamming" in der Region: Frau von Liebesbetrüger um 15.000 Euro erleichtert

Wiesloch/Rhein-Neckar. Sie heißen Carl, wohnen in San Diego/USA und sind von Beruf Unternehmer, oder Maria, wohnen in Kapstadt/Südafrika und sind von Beruf Stewardess oder, wie im aktuellen Fall aus Wiesloch, Luiz-Francois, der in Paris wohnen und selbstständiger, alleinerziehender Kfz-Händler sein will. Trotz unterschiedlicher Biografien haben aber alle eines gemeinsam. Sie sind sogenannte „Liebesbetrüger“, die im Internet nicht nach der großen Liebe suchen, sondern nach dem großen Geld. In Polizeikreisen firmiert diese Art des Betruges unter „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“. Oft merken die Opfer erst spät, dass sie es mit Betrügern zu tun haben.

Diese Erfahrung machte auch eine 49-jährige Frau aus Wiesloch. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überwies die Frau über einen Zeitraum von rund vier Monaten nahezu 15.000 Euro an „Luiz-Francois aus Paris“. Besonders tragisch für die Frau ist der Umstand, dass sie extra einen Kredit bei ihrer Hausbank aufnahm und nun hoch verschuldet ist.

Die Kontaktaufnahme von Luiz-Francois erfolgte im Januar 2022 über Instagram. Nach einem Monat war man sich so vertraut, dass die 49-Jährige mit dem „neuen Freund“ die Handynummern tauschte, um per WhatsApp weiter, allerdings nur schriftlich zu kommunizieren. Anrufe oder Videochats wurden von „Luiz-Francois“ allerdings unter fadenscheinigen Gründen blockiert.

Anzeige erst nach vier Monaten

Nach zwei Monaten intensiven Chattens sah sich die 49-Jährige Anfang März mit der ersten Geldforderung konfrontiert. Als „Luiz-Francois“ am 7. Mai mit einem Koffer voller Bargeld, das er seiner „großen Liebe“ persönlich zurückgeben wolle, an der französisch-deutschen Grenze aufgehalten wurde und 1000 Euro Kaution für seine Freilassung benötige, reichte es der 49-Jährigen. Sie sah den Verdacht bestätigt, betrogen worden zu sein, und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kripo Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Hilfe oder Informationen gibt es bei den Beratungsstellen der Polizei in Mannheim (Tel. 0621/1 74 12 12) und in Heidelberg (06221/99 12 34).

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim registrierten die Ermittler laut Mitteilung der Polizei vom Dienstag im Jahr 2020 insgesamt 66 Fälle (Mannheim: 14; Heidelberg: 8; Rhein-Neckar-Kreis: 44). Der Schaden belief sich auf mehr als 800.000 Euro. Für 2021 wurden insgesamt 58 Fälle bearbeitet (Mannheim: 9; Heidelberg: 6; Rhein-Neckar-Kreis: 43). Der Schaden belief sich hier auf weit mehr als 500.000 Euro. Insgesamt gehen die Ermittler von einer hohen Dunkelziffer aus.