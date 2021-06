Schwetzingen. Ein kleines Ding - eine große Hilfe: das ist der Luca-Schlüsselanhänger, den es ab sofort auch in Schwetzingen gibt. Was das ist? Hier die Erklärung.

Sie haben vielleicht schon von der Luca-App gehört. Sie soll im Falle einer Corona-Infektion die Kontaktnachverfolgung erleichtern. Bürger, Unternehmen, Gastronomen sowie Veranstalter können sich damit vernetzen, um dem Gesundheitsamt die Identifikation von Kontaktpersonen zu ermöglichen und Infektionsketten schnell und lückenlos nachverfolgen zu können. So weit, so gut.

Doch die Luca-App muss auf ein Smartphone geladen werden - und nicht jeder besitzt ein solches. Daher wurde nun der Luca-App-Schlüsselanhänger als analoges Gegenstück zur App geschaffen. Nutzer dieser Alternative müssen sich einmalig mit der Seriennummer ihres Schlüsselanhängers und ihren Kontaktdaten auf einer Internetseite anmelden. Nach der Registrierung kann man dann mithilfe des QR-Codes am Anhänger an jedem Luca-Standort einchecken, das heißt, der QR-Code wird bei Besuchen etwa eines Restaurants vom Betreiber zum Einchecken des Gastes gescannt - vorausgesetzt, die entsprechenden Lokalitäten nutzen Luca. Ansonsten bleibt nur der gute alte Kugelschreiber und der Zettel zum Ausfüllen.

Das Stadtmarketing Schwetzingen hat dafür gesorgt, dass der Luca-App-Schlüsselanhänger nun auch in Schwetzingen erhältlich und eingesetzt werden kann.

Für wen ist der Luca App Schlüsselanhänger gedacht?

Der kleine Schlüsselanhänger in rechteckiger Form, der aussieht wie eine kleine Kreditkarte, ist für all jene gedacht, die kein Smartphone besitzen.

Was kostet dieser Luca-App-Schlüsselanhänger?

Der Schlüsselanhänger ist für Schwetzinger sowie Bürger aus der Region kostenlos.

Wo kann ich den personalisierten Schlüsselanhänger erhalten?

Der Anhänger ist in der Tourist-Information in der Dreikönigstraße 3 in Schwetzingen erhältlich. Diese ist zurzeit montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nachfragen werden auch telefonisch unter der Nummer 06202/87-400 beantwortet. Auch das SZ-Kundenforum dieser Zeitung bietet den Anhänger an. Die Mitarbeiterin ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr in der Carl-Theodor-Straße 2 vor Ort. Eine weitere Anlaufstelle ist Schuh- und Schlüsseldienst Sayan in der Dreikönigstraße 12. Die Mitarbeitenden dort sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr anzutreffen, Telefon 06202/2 27 77.

Wie verwende ich den Schlüsselanhänger?

Sobald Sie an den jeweiligen Abholstellen registriert sind, können Sie schnell und sicher bei Luca-Standorten einchecken. Einfach vorzeigen und scannen lassen.

Aber was passiert mit meinen Daten?

Der Entwickler des Anhängers garantiert eine verschlüsselte und sichere Kontaktdatenübermittlung. Diese sind nur für das Gesundheitsamt sichtbar, somit ist eine lückenlose und verantwortungsvolle Kontaktnachverfolgung möglich.