Die Stadt Ludwigshafen schnürt weiter am Gesamtkonzept zu Sanierung und Neubau der seiner Hochstraßen. Am Montag habe die Verwaltung den Zuschlag für die Sanierungsplanung der Weißen Hochstraße erteilt und an das ausgewählte Ingenieurbüro verschickt, berichtete Baudezernent Alexander Thewalt dem Ludwigshafener Stadtrat in dessen jüngster Sitzung am Montag. Anfang Oktober werde es ein

...