Lüttinger von neuen Regeln überrascht

Region. Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass laut Informationen des Landes Baden-Württemberg ab Montag, 14. Februar, eine Mitfeier des Gottesdienstes in geschlossenen Räumen in den Alarmstufen I und II nur mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich ist.

Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger ist von den neuen Regelungen ebenfalls überrascht worden: „In unserer Kirchengemeinde waren Gottesdienste bislang in allen Phasen der Corona-Pandemie dank Abstand, Maskenpflicht und strengen Hygienekonzepten sicher. Vor diesem Hintergrund hat uns die Entscheidung der Landesregierung, ab 14. Februar die 3G-Regel in Gottesdiensten einzuführen, irritiert. Die Erzdiözese Freiburg befindet sich dazu in Gesprächen mit der Landesregierung.“

Vorbereitungen getroffen

Gleichzeitig hat die Kirchengemeinde Vorbereitungen getroffen, um die Regelungen vor Ort gut umsetzen zu können: „Wir tun weiterhin alles dafür, dass möglichst viele Menschen die Gottesdienste sicher und würdig mitfeiern können. Trotzdem stellt 3G in Gottesdiensten unsere Haupt- und Ehrenamtlichen vor große Herausforderungen und bedeutet vor allem für unsere Ordner eine persönliche Belastung. Deshalb bitten wir, dem Begrüßungs- und Ordnungsdienst mit Höflichkeit und Respekt zu begegnen“, betont Lüttinger. Der ehrenamtliche Dienst sei Voraussetzung dafür, dass Gottesdienste überhaupt stattfinden können und setze lediglich die Vorgaben des Landes und des Erzbistums um. Die Gottesdienstbesucher bittet er, rechtzeitig vor den Gottesdiensten zur Kirche zu kommen, damit die Nachweise in Ruhe kontrolliert werden können.

Der Nachweis könne durch einen aktuell gültigen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis erfolgen und müssen durch elektronische Anwendungen auslesbar sein. Als Testnachweis gelte ein Test eines entsprechenden Leistungserbringers (Apotheke, Testzentrum), ein im Rahmen einer betrieblichen Testung erworbener Nachweis oder ein vor Ort unter Aufsicht durchgeführter Test. Personen, die keinen gültigen 3G-Nachweis mit sich führen, dürfen gemäß Corona-VO nicht am Gottesdienst teilnehmen, teilt die Gemeinde mit. zg.