Schwetzingen. Die Luther-Kindertagesstätte in Schwetzingen ist jetzt im Notbetrieb. Nachdem am vergangenen Freitag eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnten sich die Kinder frei testen lassen, erklärt der evangelische Pfarrer Steffen Groß. Die Kindergartenkoordinatorin Birgit Brombacher ergänzt: „Es gab keinen weiteren Corona-Fall. Es freut uns sehr, dass sich das Virus nicht ausgebreitet hat. Anscheinend haben wir schnell und richtig reagiert“, sagt sie. Am kommenden Montag, 22. Februar, wird der Kindergarten wieder in den Regelbetrieb nach Pandemiebedingungen gehen. „Wir achten auch weiterhin auf die Hygienevorschriften, vielleicht können wir durch die Teststrategie des Kultusministeriums nun noch schneller handeln.“ Der Antigen-Schnelltest ist freiwillig und soll in Arztpraxen oder Apotheken möglich sein. Außerdem sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, mit Testkits aus der Notreserve des Landes eigene Testangebote für Schulen und Kitas einzurichten. So steht es in der Beschlussvorlage des Landes Baden-Württemberg. Ob die Umsetzung so wird, wie es sich die Verantwortlichen vorstellen, kann Brombacher nicht einschätzen.

