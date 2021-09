Bei zwei Sonderführungen am kommenden Wochenende lernen die Gäste den kurfürstlichen Schlossgarten aus verschiedenen Perspektiven kennen: Beim Rundgang mit dem Thema „Luxus früher und heute?“ am Samstag, 25. September, um 16 Uhr erfahren die Gäste einiges über den Lebensstil des Kurfürsten. Die Führung „Steine für die Ewigkeit?“ am 26. September um 14.30 Uhr verfolgt die Spuren der besonderen Steinarten im Garten.

Vieles, das wir heute als nachhaltig bezeichnen und wiederentdecken, war zu Zeiten Carl Theodors notwendig, um kurfürstlichen „Luxus“ überhaupt zu ermöglichen. In dieser „nachhaltigen“ Führung am 25. September um 16 Uhr, welche die Gartengeschichte einschließt, erfahren die Gäste viel Historisches, aber auch Aktuelles über die Energie der Wasserkraft, ohne die die Wasserspiele und Badevergnügen kaum möglich gewesen wären. Exotische Früchte und Pflanzen – Zeichen und Genuss kurfürstlichen Lebensstils – wären ohne die Kraft der Sonne und die Nutzung der Orangerie kaum verfügbar gewesen. Gekühlte Speisen? Der Eiskeller hat auf natürliche Weise eine Bevorratung ermöglicht.

Steine sind symbolträchtig – und sie haben materiellen Wert. Das machte sie zu wichtigen Mitteln der fürstlichen Repräsentation. Vom Kiesel bis zum Halbedelstein – es wird ein Entdeckungsgang am 26. September. Die Sonderführungen kosten 12/6 Euro, für Familien 30.

Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich unter der Nummer 06221/65 88 80. zg

