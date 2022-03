Luxusautos im Wert von 170.000 Euro in Viernheim gestohlen

Viernheim. Unbekannte haben im südhessischen Viernheim zwei Luxusautos im Wert von rund 170 000 Euro gestohlen. Die Wagen wurden in der Nacht auf Samstag vom umzäunten Gelände eines Autohauses entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen drei Täter das Tor des Autohauses auf und drangen in des Gelände ein. Dort brachten sie andere Kennzeichen an die beiden Wagen an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den gestohlenen Autos oder den Tätern geben können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1