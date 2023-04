Macht der Elemente in Schwetzinger Führungen zu erleben

Schwetzingen. Sie gelten ja als vermeintliche Widersacher. Im Volksmund heißt es, die sind wie Feuer und Wasser, was zeigen soll, dass sie nicht zusammengehen. Doch dieser Satz wird mit dem jüngsten Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) Lügen gestraft. Denn das Gegenteil ist richtig. Feuer und Wasser, so zerstörerisch sie sein können, so schöpferisch sind sie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kultur aus Schlössern, Burgen und Klöstern ist in den Augen der neuen SSG-Geschäftsführerin Patricia Alberth ohne diese beiden widerstreitenden Elemente gar nicht vorstellbar. „Sie haben unsere Monumente auf vielseitige Art geprägt.“ Nicht nur stünden diese Monumente stets in der Nähe von Wasser, auch mit Feuer musste stets umgegangen werden. So wie es ohne Wasser gar kein Leben gibt, so ist kurfürstliches Leben ohne Feuer auch kaum vorstellbar. Gerade im Kontext des Klimawandels, der in Sachen Wasserversorgung und steigender Brandgefahr auch der SSG neue Herausforderungen stellt, scheint das Themenjahr klug gewählt.

In 13 Monumenten präsent

Neben der kurfürstlichen Sommerresidenz Schwetzingen nehmen an diesem Themenjahr vom Schloss und Kloster Salem am Bodensee bis zum Unesco-Welterbe Kloster Maulbronn insgesamt 13 Monumente teil. Wie wichtig und auch machtvoll dabei diese konträren Elemente sind, das verdeutlichen zahlreiche Führungen und Veranstaltungen, die dieses schwierige Duo in all seiner Vielfalt gekonnt in Szene setzen. Von der Bedeutung zeugen nicht nur kunstvoll gestaltete Öfen und Kamine für die Wärmeversorgung und das Kochen. Auch der Blitzableiter an der Fassade des Schwetzinger Schlosses, weit schöner als alles, was es heute so gibt, und die frühen Zeugnisse der Feuerbekämpfung, wie die verzierten kurfürstlichen Löscheimer im Handwerkermuseum, beweisen das Bewusstsein für Feuer und seine Gefahren.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pressekonferenz Schlossgarten öffnet gratis für Fête de la Musique in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Parade Gartenzwerge machen Urlaub im Schwetzinger Schlossgarten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzingen Neuer Blick auf fürstliche Gartenkultur Mehr erfahren

Ganz wichtig, damals wie heute, so erklärten es Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation, und Cem Alaçam, Konservator und Projektverantwortlicher für das Themenjahr, sei auch die spielerische Auseinandersetzung mit den beiden Elementen gewesen. Die pyrotechnischen Spektakel in den Gärten wurden zu einem Fundament und Ausweis kurfürstlicher Kultur und ohne Wasserspiele sei eine fürstliche Gartenkultur gar nicht vorstellbar.

In Schwetzingen wird hierzu eine Sonderführung zum Unteren Wasserwerk angeboten. Die Ingenieursleistung mit seiner ausgeklügelten Technik zur Wasserversorgung der Brunnen samt Fontäne, das verspricht Alaçam, wird die Besucher beeindrucken. Ein Höhepunkt wird zum Tag des Wassers am 25. Juni der Familienaktionstag „Feuer trifft Wasser“ samt Zirkus sein. In die gleiche Liga gehören die beiden Picknickkonzerte „Swinging Schlossgarten“ am 4. Juni sowie Landschaftsmusik am 11. Juni. Und am 4. Mai, dem Florianstag, dem Schutzheiligen aller Feuerwehren, ist der Eintritt für alle Mitglieder einer Feuerwehr kostenlos.

Neben den kurfürstlichen Feuerwehrutensilien im alten Baumagazin und dem Unteren Wasserwerk werden auch das Bassin der wasserspeienden Vögel, die Figur des Feuers in der Nähe des Hirschbassins und das Badhaus als zentrale Aspekte des Themenjahres herausgehoben. Und selbst wenn man diese kleinen Highlights alle kennt, lohnt sich ein Besuch doch immer wieder. Denn unterm Fokus Feuer und Wasser wird Altbekanntes neu entdeckt. Die zwei Elemente Feuer und Wasser plus die beiden Elemente Luft und Erde waren seit der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert zentrale Gestirne für die Menschen und ihr Tun.